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谷歌决定缩减每周全体会议至每月一次

2019-11-16 15:06:37来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月16日下午消息，据国外媒体报道，谷歌将取消其每周一次的全体员工大会“TGIF”。之前，这一直是谷歌内部最知名的活动之一。

谷歌向媒体证实，取消每周一次的全体员工大会之后，将改为每月举行一次，重点讨论公司的业务和战略。此外，针对工作中的一些问题，谷歌还将单独召开一些小型会议。

早在1999年，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和赛吉·布林（Sergey Brin）创立了TGIF全员大会，以此作为一个论坛，员工可以定期表达自己的担忧，并与管理层自由开放地讨论话题。

当时，谷歌的员工数量较少，一个会议室就可以容纳，但随着员工数量的快速增长，继续举办这样的会议难度增大。

今年，佩奇和布林就没有定期参加TGIF全员大会。谷歌一发言人称，不久前TGIF大会已经从每周一次变成两周一次。

有分析人士称，TGIF大会改成每月举办一次，正值谷歌打压曾经十分开放的企业文化之际。开放的企业文化曾是谷歌的一个重要特色，员工可以对各种问题自由探讨。

但如今，员工们越来越多地表达了他们对许多问题的关注，从性骚扰的处理到政府的雇佣和合同。最近几个月，员工们还向媒体泄露了会议记录，这表明高管和员工之间的紧张关系日益加剧。

今年夏天，谷歌称将禁止在内部信息论坛讨论政治话题。10月下旬，CEO桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）在一段泄露的视频中表示，谷歌正失去一些员工的信任。

皮查伊还称，在任何特定的一周，只有25%的谷歌员工关注TGIF全员大会，而十年前这一比例为80%。

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关键词：谷歌

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