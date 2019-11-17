苹果为什么不全面开放NFC？不愿改变Apple Pay现状

新浪科技讯北京时间11月17日早间消息，据外媒报道，NFC技术（即近场通讯技术）是一项已经存在了相当长时间的令人印象深刻的技术：微型无线天线以低于1.5英寸的距离传输少量数据。如今，NFC使手机能够进行非接触式支付，与其他支持NFC的设备配对，实现更高带宽的通信，并读写"标签"识别产品。

苹果多年来在NFC方面一直比较滞后。安卓设备从2010年开始采用NFC，但苹果直到2014年底才开始采用，即便如此，NFC也并没有得到苹果的充分支持：NFC硬件被添加到iPhone6和Apple Watch中，仅仅是为了实现苹果专有的无线支付解决方案Apple Pay，其他应用无法使用。直到2016年底iPhone 7的发布，苹果才让部分iPhone读取NFC标签，而又花了三年时间才在iOS 13上增加NFC编写功能。

在2019年即将结束之际，iPhone和Apple Watch仍只能通过苹果支付进行NFC支付，而它们是苹果仅有的具有NFC支付能力的设备，iPad和iPod touch直到今天仍然没有这一功能。这就是为什么苹果只向iPhone和Apple Watch用户推销非接触式学生身份证等；尽管你可以在iPad或iPod touch上存储卡片数据，但他们没有NFC硬件与支付或身份识别终端进行通信。

苹果对NFC的态度非常令人困惑，因为NFC功能非常有助于零售商的商店现代化进程。但站在苹果的股东的立场上，原因似乎很明显。与iPad和iPod相比，iPhone和Apple Watch的带来的收益更高。苹果支付是苹果服务业务越来越重要的一部分。为什么要给苹果用户其他的选项来损害苹果支付的业务呢？

如果你是苹果的股东，原因似乎很明显。与iPad和iPod相比，iPhone和Apple Watch能创造更多的收入，而Apple Pay是苹果服务业务中越来越重要的部分。正因为如此，为什么要通过给苹果用户其他选择来破坏现状呢？

至少一年来，欧洲监管机构一直对苹果的做法感到不安，认为苹果此举损害了竞争。本周，德国议会的一个议院投票决定强制苹果（以及其他类似的公司）以合理的费用向其电子支付竞争对手提供NFC入口。虽然投票结果尚未签署法律，且有报道称德国总理默克尔希望撤销这一条款，但现在据说"政府内部对这一举措已达成完全共识"。

苹果对德国的这一举措进行了反击："我们对这项立法的突然出台感到惊讶"，"我们担心，这项法律草案可能会损害用户友好性、数据保护和金融信息安全。"

如果德国最终通过一项法律，要求苹果向竞争对手开放NFC接口，它可能会成功地进一步改善苹果对全球开发者和用户的政策。