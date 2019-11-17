4亿美元打假不见效，亚马逊：还是先扩大卖家规模吧

据国外媒体报道，如今亚马逊网站上充斥着包括高仿爱马仕手镯在内的各种假货，也招致消费者的反复抱怨。前高管表示，这家电商巨头去年曾斥资4亿美元打击欺诈和假冒行为，但扩大卖家规模的任务仍优先于打假。

亚马逊的高管曾公开抱怨假货泛滥，称他们花费了数亿美元，雇佣了数千名员工来监管庞大的第三方卖家市场。但正如网站上出现的假冒爱马仕手镯，亚马逊系统未能阻止假冒商品的流通。

据亚马逊前高管和外部咨询顾问表示，该网站上假货持续大量出现，是因为亚马逊决定将扩大产品规模、降低产品价格作为优先事项，而不是采用可能遏制问题的激进技术和政策。

亚马逊依靠品牌公司来查明假冒商品，但即便获得了假货，也并不一定会采取行动。很多假冒产品在发货给消费者之前，会先进入亚马逊的仓库。但亚马逊很少对商品进行查验。

亚马逊从第三方卖家的销售额中抽取约15%的提成，不管产品是否为假货。但受损失的不只是奢侈品牌，根据美国商务部最近的证词，安全用品、婴儿食品和化妆品等品类也存在很多假货。

一位前亚马逊高管表示，当亚马逊两年前加大打击假货力度时，消费者的投诉有所减少。但该人士说，亚马逊也期望扩大产品规模。因此在2018年初，亚马逊开始积极增加商家，不管他们是否得到品牌授权。

“因为他们允许太多的东西进入网站，他们无法应付需要人工跟进的事情。”这位前高管说。“亚马逊告诉我，他们只是不想找到它。他们想要更多产品选择。”

亚马逊发言人塞西莉亚·范(Cecilia Fan)说，公司消灭假货的做法“远超出法律义务”。她说，除了负责调查欺诈指控的员工外，该公司还开发算法，每天对其全球产品目录的50多亿次变更进行筛选。她说，每报告一个案例，该公司就会主动屏蔽或移除100多个商品。

范说，这意味着超过99.9%的情况下，用户所登录页面并没有相关的假货信息。但根据网络分析公司SimilarWeb的数据，仅10月份亚马逊网站就有176亿的页面浏览量，按照亚马逊的计算比例，当月1760万个页面上有可疑商品。

亚马逊负责公共政策的副总裁布莱恩·胡斯曼(Brian Huseman)7月份提交给商务部的一份文件中指出，公司去年花费了4亿美元的人员成本来打击欺诈和滥用行为，雇佣了5000多名员工。

假冒产品不仅仅是亚马逊的问题。据估计，假冒商品占全球贸易的3.3%。

但对亚马逊来说，问题非常严重，据电子商务研究公司Marketplace Pulse估计，通过增加250万名第三方卖家，该公司已迅速将可供选择的商品增加到5亿多件。竞争往往会压低整个网站的商品价格，从而吸引大量购物者。

让如此多的卖家毫无限制地进入市场，也为假货创造了一个市场，卖家很容易注册一个账户。

Marketplace Pulse首席执行官Juozas Kaziukenas表示，允许所有太多卖家也打开了潘多拉魔盒,使得亚马逊无法监管网站的每个角落。“从根本上讲问题永远无法解决，因为这些问题的根源是规模。”