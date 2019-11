IT之家11月15日消息 据法拉第未来(Faraday Future)官方消息,旗下首款超级智能电动超跑FF Zero 1受邀将在洛杉矶Peterson汽车博物馆展出。

官方称,法拉第未来FF旗下首款超级智能电动超跑FF Zero 1受邀在洛杉矶Peterson汽车博物馆展出。从当地时间11月18日开始,全球的名车爱好者可以在那里与FF Zero 1亲密接触。洛杉矶Peterson汽车博物馆以展示豪华车闻名全球,未来一年的时间可以在Peterson汽车博物馆看到FF Zero 1的身影。

据了解,FF ZERO1采用纯电动动力系统,四个车轮各自配备一个电机,最大功率超过1000匹马力,百公里加速不足3秒。FF ZERO1配备自动驾驶功能,智能方向盘前方的仪表位配备了液晶显示屏,采用了赛车桶形座椅。

法拉第FF ZERO1的外观设计非常激进,以赛车理念打造汽车;车头两侧的大范围进气道非常夸张,车尾尾翼参照了F1的设计潮流,两侧拥有巨大的扰流板。