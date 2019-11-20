诺基亚已在全球签署50份5G商用合同。16个已投入商用

诺基亚宣布与新西兰运营商Spark签署5G商用合同，成为其首选5G供应商。诺基亚5G技术将助力Spark在新西兰打造速度更快、时延更低且带宽更高的5G网络。

作为Spark的RAN设备供应商，诺基亚将在200多个站点部署AirScale RAN解决方案，旨在使Spark能够为消费者和企业提供新的服务。此外，诺基亚还将部署其他端到端产品和服务，包括数字化设计和部署服务。

诺基亚与Spark在IP、光纤和无线等多个领域有着长期的合作关系。诺基亚将助力新西兰牢牢把握5G机遇，从高速发展的数字经济和应用中获益。

据了解，今年早些时候，新西兰在南岛亚历山德拉首次试运行5G客户服务，利用诺基亚最新的无线电设备，为企业和消费者客户带来了极佳的5G高速无线宽带体验。当前，诺基亚正与Spark在另外5个站点积极开展5G部署工作，预计在圣诞节前完工。

截至目前，诺基亚在全球范围共签署50份5G商用合同，展示了强劲的发展势头。合同涵盖大部分最早开始部署5G的运营商，其中16个已投入商用。

Spark New Zealand价值管理总经理Rajesh Singh表示，我们很高兴能继续携手诺基亚为新西兰打造5G网络。双方团队就5G解决方案广泛开展合作，在RAN和端到端网络方面都取得了符合预期的成果。

诺基亚移动网络总裁Tommi Uitto表示，我很高兴诺基亚能够作为首选供应商助力Spark在其核心业务地区打造5G网络。我们一直致力于帮助新西兰走在技术的最前沿，诺基亚的全球影响力、专业知识和敏捷性将助力新西兰在5G时代牢牢把握机遇，实现更好的发展。