教育部：四/八年级学生学业整体良好，肥胖率/视力不良率有所提升

教育部昨日发文《2018年国家义务教育质量监测数学、体育与健康监测结果报告发布》，其中数学学习质量监测结果显示，学生数学学业总体表现良好，四年级、八年级学生达到中等及以上水平的比例分别为84.8%、78.8%，与2015年相比基本稳定。四年级学生数学学习兴趣高和较高的比例之和为88.1%，八年级为67.9%。同时，监测对学生的数学情感态度与学生的学业表现进行了关联分析，结果发现：数学学习情感态度积极的学生数学学业成绩相对较高。

体育与健康监测结果显示：四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个和2.2个百分点。四年级和八年级学生的视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升了2.0个和3.5个百分点。四年级和八年级学生体能达标率分别超过93.0%和85.0%。四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。69.2%的学校四年级和51.9%的学校八年级体育课程开设情况能够达到教育部要求（每周3节），分别比2015年上升了13.5个和12.7个百分点。同时，对学生体能成绩的影响因素分析发现，良好的体育锻炼习惯、健康的生活方式、父母喜欢并支持子女进行体育锻炼、学校体育教育教学落实较好，是影响学生体能的积极因素。