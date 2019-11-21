2019年小米应用商店十佳金米奖发布

IT之家11月21日消息 11月21日上午，小米2019开发者大会-应用与游戏生态分论坛会议在北京国贸大酒店召开。大会公布了2019年小米应用商店十佳金米奖应用。

2019年小米应用商店十佳金米奖榜单如下：

简讯

「简讯」是一款用“无分类”和“随机阅读”方式展示各行业领域知识、经验、技巧内容的资讯型产品，一款碎片阅读产品，让每一个碎片时间变得有价值。午后的三五分钟，电梯内的一二十秒，都可以成为阅读简讯的最佳时间，让每天忙碌奔波的人也能够有机会摄取知识的营养。推荐理由：开门见山，直奔主题，获取未知。

马卡龙玩图

修图界有一项绝技，江湖人称“抠图”。它能将事物从照片中提取出来，单独进行分成处理。以往掌握这项绝技往往需要一番修炼，但是「马卡龙玩图」做到了使用人工智能技术，一键区分照片中的人物与背景。从此限制你做出惊艳创意图的因素里，就不再有抠图这一项了。推荐理由：拍照新玩法，智能识别，1秒抠图。

橙光阅读器

还在盯着电子书上枯燥的文字进行阅读？幻想甄嬛传十级学者的你穿越回古代会撑不过5分钟的结局？还沉浸在苏玛丽的人物设定和一眼望穿的故事剧情里？在「橙光」你可以越过屏幕与人物进行交流互动，亲自体验百味人生领略人世浮沉。好看的立绘、好听的BGM、好玩的互动故事，在这里你可以随时随地体验属于互动阅读的神奇魅力~推荐理由：人人都是创作者，天天都是主角。

StepBeats

一款运动音乐生成器，它能跟随跑步者的步频节奏自动生成最合适的音乐。 带上耳机伴随着你的运动节奏聆听它给你配置的音效并仔细看着绿色小球的运动轨迹，生成自己专属的Beats，独享自己的Beats Moment。

推荐理由：有自己专属的运动beats真的很酷。

懒饭

一款视频菜谱类应用，一分钟的高清视频、超多美味食谱、简单快手易操作，没有多余的功能，菜谱视频以精致、清晰的方式排布开来。交互顺畅，适合边做饭边操作的场景，使用起来贴心舒适。

推荐理由：满足经济实惠、安全放心、追求简单、色味俱全的你。

Space FM

一款富有想象力的电台社交软件，模拟创想出了一个用音乐交流的太空世界，热爱音乐的宇航员在这里建立自己的星球，分享歌曲，点亮星球广播站，带着喜欢的音乐去漫游，用信号记录和分享。

推荐理由：漫游在耳机里的秘密宇宙。

咔嗒

「咔嗒」在手，大片我有！再也不会因为拍照技术太渣被灵魂拷问了！「咔嗒」有精准AI场景识别，60款以上的的高品质滤镜，智能定制的场景和切换，还有自定义的美化功能拒绝过度修容美颜，拯救废片，只需咔嗒一下~

推荐理由：拯救废片，记录美景。

火柴人联盟2

一款剪影国风动作手游，精致的动作画面、酷炫的技能设计、自然流畅的技能衔接、刀刀入肉的打击感使得玩家身临其境体验格斗的畅快。「火柴人联盟2」用2D剪影的方式重现了颜色鲜明冷峻帅气的火柴人英雄，感受无限连招带来的极致格斗。推荐理由：国漫剪影风，突破视觉想象，正统续作，重现经典格斗世界。

绘真·妙笔千山

「绘真·妙笔千山」一款青绿山水互动叙事手游，舟行碧波上，人在画中游。千山万水，尽在妙笔匠心之间。通过游戏让玩家走进传统文化，配上古典押韵的仙乐，在这悠扬婉转的乐曲中踏上江山千里，跟随一修和墨言去寻那锦绣一梦，痴情真义。推荐理由：国漫剪影风，突破视觉想象，正统续作，重现经典格斗世界

隐形守护者

「隐形守护者」是一款长篇真人互动影像作品。没有过分强调游戏技巧，游戏采取“图文+视频”的形式，简化互动性和操作性，以完全影视化的镜头和剧本，用玩家的参与和选择引导剧情发展，从而完成叙事。推荐理由：成为一名「隐形守护者」，一起守护我们的理想~