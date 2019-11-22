通用汽车宣布旗下电动皮卡车将于2021年上市

网易科技讯11月22日消息，据国外媒体报道，通用汽车公司(GM)表示，其电动皮卡车将于2021年开始在美国市场销售。

在过去一年发表的几次谈话中，该公司一直在试探性地谈论建造电动皮卡车的努力。

在9月至10月该公司工人长达一个多月的罢工期间，作为与汽车工人工会谈判内容的一部分，该公司曾披露旗下底特律哈姆特拉克（Detroit-Hamtramck）装配厂建造电动皮卡车的计划。不过，落实这一计划的时间表到现在还不清不楚。

通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(Mary Barra)今天在一个投资者会议上表示，该公司第一辆电动皮卡车将在“2021年秋季”上市销售。她说她看到了市场对电动皮卡车的需求，“通用汽车公司了解卡车买家，以及将要购买电动皮卡车消费者的要求。”

巴拉发布以上消息之际，也正值电动汽车制造商特斯拉发布自己电动皮卡之时。

皮卡车业务构成了通用汽车销售额的大部分，并且也是最赚钱的部分。因此，面对竞争对手的皮卡车产品纷纷在向电动汽车方向转型，通用汽车在启动皮卡车向电动化转型方面感到急迫和压力。

最大的竞争对手福特已经宣布，计划推出一款电动Ford F150皮卡。此外，福特还投资了电动汽车初创公司Rivian，而Rivian公司的电动皮卡Rivian R1T明年将进入市场销售。

一年前在Rivian发布R1T消息时，电动皮卡市场几乎还是一片空白。但是现在，各路品牌都在争先恐后争取尽快推出自己的产品。而Rivian R1T很可能在2020年末上市销售。