华为官宣：MateBook D新款来袭，11月25日见

IT之家11月22日消息 今日，华为官方正式宣布，华为MateBook D新款来袭，将于11月25日在上海正式亮相。

MateBook D系列是华为定位商务影音人群的笔记本电脑，在主打轻薄的同时，对配置也有一定的要求。

华为MateBook D 2018款于2017年12月底发布，搭载第八代酷睿处理器（i5-8250U/i7-8550U），配备MX150显卡，采用15.6英寸1080P屏幕，拥有178度可视角与45%NTSC色域覆盖，搭配6.2mm边框。