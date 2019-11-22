IT之家11月22日消息 今日上午，中国政府法制信息网显示，教育部发布《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。

《规则》指出，学生违反学生守则、校规校纪、社会公序良俗、法律法规，或者有其他妨碍教学活动正常进行、有害身心健康行为的，教师应当给予批评教育，并可以视情况予以适当惩戒。

《规则》表示，本规则所称教育惩戒，是指教师和学校在教育教学过程和管理中基于教育目的与需要，对违规违纪、言行失范的学生进行制止、管束或者以特定方式予以纠正，使学生引以为戒，认识和改正错误的职务行为。

《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》全文：

第一条（目的依据）为落实立德树人根本任务，保障和规范教师依法履行教育、管理学生的职责，维护师道尊严，促进学生全面发展、健康成长，根据教育法、教师法、未成年人保护法等法律规定，制定本规则。

第二条（适用范围）普通中小学校、中等职业学校、特殊教育学校（以下称学校）教师对学生实施教育惩戒，适用本规则。

第三条（概念界定）本规则所称教育惩戒，是指教师和学校在教育教学过程和管理中基于教育目的与需要，对违规违纪、言行失范的学生进行制止、管束或者以特定方式予以纠正，使学生引以为戒，认识和改正错误的职务行为。

教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权。

第四条（职责要求）学生违反学生守则、校规校纪、社会公序良俗、法律法规，或者有其他妨碍教学活动正常进行、有害身心健康行为的，教师应当给予批评教育，并可以视情况予以适当惩戒。

教育行政部门、学校应当支持教师正当行使教育惩戒权，制止有害于学生或者侵犯学生合法权益的言行。

第五条（实施原则）实施教育惩戒，应当遵循以下原则：

（一）育人为本。应当基于关爱学生的宗旨、符合育人规律，达到教育学生遵守规则、增强自律、改过向上的目的。

（二）合法合规。应当以事先公布的规则为依据，尊重学生基本权利和人格尊严，遵循法治原则，程序正当、客观公正。

（三）过罚适当。应当根据学生的性别、年龄、个性特点、身心特征、认知水平、一贯表现、过错性质、悔过态度等，选择适当的惩戒措施，实现最佳教育效果。

（四）保障安全。应当事先了解学生行为动机、判断行为性质，并注意方式、场所和环境的安全，防范可能出现的风险。

第六条（一般惩戒）教师在课堂教学、日常管理中，根据学生违规违纪情形，可以采取以下方式当场进行教育惩戒：

（一）点名批评；

（二）责令赔礼道歉、做口头或者书面检讨；

（三）适当增加运动要求；

（四）不超过一节课堂教学时间的教室内站立或者面壁反省；

（五）暂扣学生用以违反纪律、扰乱秩序或者违规携带的物品；

（六）课后留校教导；

（七）学校校规规定的其他适当措施。

学生扰乱课堂或者教学秩序，影响他人或者可能对他人造成伤害的，教师可以采取必要措施，将学生带离教室或者教学现场，暂时隔离。

教师对学生实施前款措施后，应当视情况以适当方式告知学生父母或者其他监护人（以下称家长），要求家长共同做好对学生的教育工作。

第七条（较重惩戒）学生违反校规校纪，情节较重或者经现场教育惩戒拒不改正的，教师经学校德育工作负责人同意，可以实施以下教育惩戒措施，并应当通知家长：

（一）暂停或者限制学生参加课程表以外的游览、社会实践以及其他外出集体活动；

（二）承担校内公共服务任务；

（三）由学校学生德育工作负责人予以训导；

（四）在学校设置的专门教育场所隔离反省或者接受专门的校规校纪、行为规则教育；

（五）要求家长到校陪读；

（六）学校校规规定的其他适当措施。

第八条（严重惩戒）学生违规违纪、行为失范，屡教不改的，或者严重影响教育教学秩序的，或者有欺凌同学、辱骂殴打教师等恶劣情节的，教师应当提请学校采取以下措施进行教育惩戒：

（一）给予不超过一周的停课或者停学，要求家长带回配合开展教育；

（二）由法治副校长或法治辅导员予以训诫；

（三）安排专门的教育场所，由专业人员进行辅导、矫治；

（四）改变教育环境或者限期转学；

（五）学校校规规定的其他适当措施。

对违规违纪情节严重，或者经教育惩戒仍不改正的学生，学校可以给与警告、记过、留校察看的纪律处分。对高中阶段学生，还可以给予勒令退学或者开除学籍的纪律处分。

学生行为涉嫌违法、犯罪的，学校应当移送司法机关处理。对严重不良行为或者因违法、轻微犯罪行为但不予行政、刑事处罚的学生，学校可以按照法定程序，建议将其转入专门学校教育矫治。

第九条（强制措施）教师发现学生携带、使用违规或者违法危险物品的，应当予以制止、暂扣并通知家长，情况严重的，应当报告学校。暂扣的违规物品应当在适当时候交还学生家长。违法、危险物品应当予以没收或者报告公安机关、安全生产管理部门等有关部门依法处理。

教师发现学生行为具有危险性，应当采取必要措施予以制止；发现学生藏匿违法违规物品的，应当责令学生交出或者对其藏匿物品的课桌、储物柜等进行检查。

学生行为损害公共财物或者他人物品的，应当依法予以恢复原状或者赔偿。

第十条（制定校规）学校应当依法制定、完善校规校纪，明确教师实施学生管理和教育惩戒的具体情形和规则。

学校制定校规校纪，应当广泛征求教职工、学生和家长的意见。校规校纪应当提交家长委员会、教职工代表大会、校长办公会议审议通过后实施，并报主管教育部门备案。

学校可以结合本校实际，在校规校纪中规定本规则之外的其他适当教育惩戒措施，但应当进行风险评估、合法性审查，并听取法治副校长、法律顾问以及专家的意见；有条件的，可以组织听证。

第十一条（校规执行）学校校规校纪应当公布，未经公布的不得执行。学校应当利用入学教育以及其他适当方式，向学生和家长宣传讲解校规校纪。

学校可以根据情况建立校规校纪执行委员会等组织机构，吸收教师、学生及家长、社会有关方面代表参加，负责讨论确定可采取的教育惩戒措施，监督教师教育惩戒权的实施，开展相关宣传教育等。

学校拟对学生实施本规则第八条所列教育惩戒措施的，应当听取学生的陈述和申辩，必要的应当举行听证。

第十二条（帮教措施）教师对学生实施教育惩戒后，应当注重与学生的沟通与帮扶，注重惩戒与教育效果的统一。

学校可以根据实际和需要，建立学生教育保护辅导工作机制，由学校分管负责人、学生工作机构负责人、教师以及法治副校长（辅导员）、司法以及心理、社会工作方面的专业人员组成辅导小组，对有不良行为的学生进行专门的辅导、矫治。

对有严重不良行为或者构成犯罪但未受刑事处罚的学生，学校应当依法协同、配合公安机关、检察机关进行管教、帮扶，并要求家长予以配合。

第十三条（禁止情形）教师在教育教学管理、实施教育惩戒教育过程中，不得有下列行为：

（一）以击打、刺扎等方式，直接造成身体痛苦的体罚行为；

（二）超过正常限度的罚站、反复抄写，强制做不适的动作或者姿势等间接伤害身体、心理的变相体罚行为；

（三）辱骂或者以带有歧视、侮辱的言行贬损等侵犯学生人格尊严的行为；

（四）因个人或少数人违规违纪行为而惩罚全体学生；

（五）因个人情绪或者好恶，恣意实施或者选择性实施惩戒；

（六）其他侵害学生基本权利或者侮辱人格尊严的行为。

第十四条（教师权责）教师正当实施教育惩戒，因意外或者学生本人因素导致学生身心造成损害的，学校不得据此给予教师处分或者其他不利处理。

教师违反本规则第十三条，情节轻微的，学校应当予以批评教育；情节严重的，应当依法给予处分；对因重大过失导致学生身体伤害的，学校承担相关赔偿等责任后，可以向教师追偿。

第十五条（家长责任）家长应当履行对子女的教育职责，尊重教师的教育权利，配合教师对违规违纪、行为失范学生进行管束教育。

家长对教师实施教育惩戒有异议的，学校应当引导家长通过正当渠道，合理表达诉求；对威胁、侮辱、伤害教师的，学校教育主管部门应当依法保护教师人身安全、维护教师合法权益，支持或者代表教师追究其法律责任。

第十六条（惩戒解除）学生受到本规则第八条规定的教育惩戒或者处分后，能够诚恳认错、积极改正的，学校可以提前解除惩戒措施。

学生被解除教育惩戒或者处分的，其获得表彰、奖励的权益应当予以恢复。

第十七条（校内申诉）学生及其家长对教师实施的第七条、第八条教育惩戒或者学校给予的纪律处分不服的，可以提起申诉。

学校应当成立由学校相关负责人、教师、学生以及家长委员会、法治副校长等校外有关方面代表组成的学生申诉委员会，受理学生的申诉申请，组织复查。学校应当明确学生申诉委员会的人员构成、受理范围及处理程序等并向学生及家长公布。

学生申诉委员会应当对学生申诉的事实、理由等进行全面审查，做出维持、变更或者撤销原纪律�%8