中国通信标准化协会奚国华：尽快确定5G R16标准，R17已启动

在首届世界5G大会期间举行的“5G与国际标准化及产业组织高峰论坛”上，中国通信标准化协会（CCSA）理事长奚国华表示：要尽快确定Release16标准，健全5G功能。

如果没有统一的标准，没有产业的支持，5G就只能是空中楼阁。好在，经过全球产业界的共同努力，制定了5G全球统一标准。奚国华指出，通信行业标准化非常重要，我们见证了从2G、3G、4G到5G的标准化进程，从3G的多元化标准，4G两元化标准，到5G世界统一标准，这是一个伟大的进展。

5G标准主要在3GPP的领导下开展研究和制定，其中Release15已经全部完成并冻结，ReleaseS15主要解决了带宽问题。

据奚国华介绍，今年6月初的3GPP RAN#84会议上发布了5G标准最新时间表，以及Release17工作方向：作为5G第二阶段标准版本，Release16规范冻结时间由原定的2019年12月推迟到2020年3月，时延和海量记录有望在Release16中解决，要尽快确定Release16标准，健全5G功能；很有意义的就是Release17已经启动，预计到2021年6月冻结规范，包括边缘计算等更宽泛的内容。

中国产业链全面参与了5G全球标准和各级标准制定，推动形成5G全球统一标准，中国产业链提出的5G愿景、概念、需求获得ITU高度认可，新型网络架构、大规模天线多项关键技术纳入到国际标准。目前全球5G标准必要专利中，中国企业专利数量占比超过30%，在整个5G标准制定中贡献了中国智慧以及经验。

奚国华建议：要加强各级交流合作，协同开展5G核心关键技术研究和全球统一标准制定，希望全球产业界秉持开放、包容、合作、共赢的理念，加强技术、资金项目和人才等资源的整合，围绕人工智能工业互联网、云计算、大数据、车联网等新兴领域，联合开展核心关键技术的研发，打通5G从技术研发、测试实验到市场应用推广的通道。要把产学研用这条道路打通，中国通信标准化协会作为中国信息通信产业参与全球标准制定的重要平台和窗口，愿与国际产业组织和标准组织一道，继续积极组织中国产业界投身5G各级标准制定，推动形成5G全球统一标准。