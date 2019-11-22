马斯克：特斯拉电动皮卡受莲花跑车Lotus S1 Esprit启发

11月22日消息，据国外媒体报道，特斯拉刚刚发布了其首款电动皮卡Cybertruck。在发布前，该公司首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，这款皮卡的设计灵感部分来源于詹姆斯·邦德（James Bond）在电影《007之海底城》（The Spy Who Loved Me）中使用的超级莲花跑车Lotus S1 Esprit。

▲特斯拉电动皮卡

2013年，马斯克以86万美元的价格买下了这辆车。自那以后，这辆车就一直陈列在特斯拉的设计工作室里。2016年的时候，曾有报道称，马斯克希望基于Lotus Espirit打造一款两栖车辆。

除了这款皮卡的设计灵感，马斯克还在推特上表示，其电动皮卡的增压版本将成为火星的官方用车。

今天中午，特斯拉正式发布其首款电动皮卡Cybertruck。发布会上所公布的信息显示，这款皮卡的车身长为5.88米、宽约2.03米、高约1.93米，配备有6个座椅，续航里程在250英里（402公里）到500英里（804.7公里）之间，售价为3.99万美元（约合28万元）起。

特斯拉今日所发布的电动皮卡共有3个版本，分别是单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和3电机全轮驱动版。

单电机后轮驱动版的续航里程为250英里（402公里），从0加速到60英里（96.6公里）所需的时间为6.5秒，售价为3.99万美元；双电机全轮驱动版一次充满电之后的续航里程为300英里（482.8公里），从0加速到60英里所需的时间为4.5秒，售价为4.99万美元；3电机全轮驱动版的续航里程达到了500英里，也就是804.7公里，从0加速到60英里所需的时间也缩短到了2.9秒，售价为6.99万美元。

目前3个版本都可预订，3电机后轮驱动版预计在2022年底开始生产，另外两个版本预计在2021年第开始生产。