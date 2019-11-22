广州琶洲5G精品网体验：拉网速率峰值超1.2Gbps，平均超800Mbps

10月31日，三大运营商同步发布了5G套餐，5G正式面向公众市场商用。最新数据显示，中国5G基站已经完成建设11.3万个，5G用户达到87万户，发展势头良好。

那么，用户最关心的问题是，5G网速到底有多快？在上周举办的2019中国移动合作伙伴大会期间，中兴通讯副总裁柏燕民接受C114采访时表示，通过在各个城市打造5G精品网络，标杆示范区域拉网速率达到1Gbps；广州、深圳、北京等大型城市的精品区域，平均拉网速率也达到800Mbps。

本次大会所在的广州琶洲展馆，正好也被中兴通讯5G精品网覆盖。这条路线环绕会场一周，总长度约6公里，中兴通讯部署了9个5G基站。C114进行了实地体验，在流动测速车上围绕着精品网线路行驶了两趟，在5G精品网覆盖范围内，峰值速率可以达到1.2Gbps，实时显示的速率基本超过了800Mbps，平均值应该在800Mbps之上。

据中兴通讯相关人员介绍，这条线路不仅仅是宏站部署，也采用了微站和室分部署相结合的形式，从而能够节约基站空间，并实现对展馆及周围办公区的全面覆盖。C114注意到，其中一套基站设备就部署在展馆墙面上一个隐蔽的角落，“安静”地传输5G信号。

中兴通讯表示，希望通过5G精品网建设，重点保障用户的业务体验，并做好5G发展初期的业务引领。5G站点数相比4G还很少，先在局部区域打造网络示范效应，积累高质量5G网络建设经验，为2020大规模铺开提供支撑。

据中国信通院发布的数据显示，10月份我国5G手机销量为249.4万部，环比高速增长402%。可以相信，随着5G高速网络体验能够“看得见”，5G覆盖越来越好，5G用户规模也将随之高速增长。