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水印没了，微软Windows 10 20H1快速预览版19030推送

2019/11/23 8:50:55来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月23日消息 今天，微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新。需要注意的是，微软近期加快了Windows 10 20H1快速预览版的推送频率。

Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新是第一个没有水印的版本，表明微软即将完成Windows 10 20H1的发布，不过微软方面并未官方确认。

下面是更新内容：

PC的一般更改，改进和修复

  • 此版本中不再存在桌面右下角的Build版本水印。

  • 微软解决了一个问题，如果你开始从登录屏幕重置MSA Pin，并使其停留一段时间而不与之交互，则可能会导致黑屏，需要重新启动才能恢复。

  • 微软解决了一个问题，当系统与辅助显示器连接/断开连接时，它可能导致夜间模式设置在主显示器上丢失。

  • 微软解决了一个问题，该问题在观看长HEVC视频时可能导致出现内存不足的通知。

  • 微软解决了一个问题，该问题导致某些应用在最新版本中最大化时无法完全填充屏幕。

已知问题

  • 由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，Microsoft已对这些设备进行了兼容性保留，以防止受到Windows Insider Preview版本影响。

  • 在尝试安装新版本时，微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。

  • 微软知晓，对于某些内测人员来说，在通过URI（ms-settings :)启动后，设置仍然不可用。

  • 一些内部人士报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查这个问题。

  • 微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后没有响应，启动码10或38的报告。

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关键词：Windows 10微软

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