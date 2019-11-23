水印没了，微软Windows 10 20H1快速预览版19030推送

IT之家11月23日消息 今天，微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新。需要注意的是，微软近期加快了Windows 10 20H1快速预览版的推送频率。

Windows 10 20H1快速预览版19030系统更新是第一个没有水印的版本，表明微软即将完成Windows 10 20H1的发布，不过微软方面并未官方确认。

下面是更新内容：

PC的一般更改，改进和修复

此版本中不再存在桌面右下角的Build版本水印。

微软解决了一个问题，如果你开始从登录屏幕重置MSA Pin，并使其停留一段时间而不与之交互，则可能会导致黑屏，需要重新启动才能恢复。

微软解决了一个问题，当系统与辅助显示器连接/断开连接时，它可能导致夜间模式设置在主显示器上丢失。

微软解决了一个问题，该问题在观看长HEVC视频时可能导致出现内存不足的通知。

微软解决了一个问题，该问题导致某些应用在最新版本中最大化时无法完全填充屏幕。

已知问题