高通孟樸：4G到5G的技术进步，和以前每10年1G的变化有很多不同

11月23日消息，在今日举办的“2019网易未来大会”上，高通中国区董事长孟樸发表主题演讲，他表示，今后若干年，相信5G+AI将会是移动互联网的主流趋势。这两项技术的结合，将会给用户体验和行业应用带来巨大的潜力和价值。

孟樸表示，在通信行业，一直是在以每10年1G的速度迭代更新，一直都没有变过。但是这次从4G到5G的技术进步，跟以前每10年的1G的变化还是有很多的不同。其中一个不同就是5G在全球和中国部署的速度加快了。在2019年5G的元年，全球已经有30多家运营商部署和商用5G网络，有40多家移动终端厂家为运营商和用户带来5G的终端产品。

另外，孟樸介绍，5G在技术发展上会不同于过去的3G和4G，它会作为一个统一的连接平台，不止是为消费者带来更好的移动互联网的体验，5G也将发挥为各行各业带来无线连接、移动计算的赋能作用。

此外，孟樸也谈到，5G时代，5G具备的全新技术特性，将进一步变革人们的工作和生活方式，甚至实现一些过去无法实现的应用，比如说AR、VR、远程医疗、远程操控等。而5G的高可靠性、低时延的特性，也能让工业制造、工业控制等获益。比如很多工厂的环境很难通过有线连接的方式支持一些用例，而5G就可以很好地支持工业环境中的应用。还有自动驾驶、智慧城市，这些都将可以利用5G所带来的连接性来实现。