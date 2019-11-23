中国移动董事长：都说我们是垄断企业，实际我们竞争程度很高

IT之家11月23日消息 “第十九届中国年度管理大会”于2019年11月22日在北京举行，主题为《市场决定未来》。全景财经报道称，在中国年度管理大会上，中国移动通信集团有限公司董事长杨杰对当下消费者对中国移动的一些误解作出解释与回应。他表示，这几年运营商干的确实挺辛苦，大家都说你们是垄断企业，实际我们现在的竞争程度也非常高，市场化程度也非常高；三家运营商全是上市公司，遵守上市公司的规则，同时要想响应国家提速降费等等改革的要求，今年是连续第5年提出降费，降费对我们的收入有影响。

今年6月，杨杰在上海世界移动大会上表示，随着人口红利逐渐消退，流量红利快速释放，行业发展简单依靠规模和量的增长已经难以为继。“我们也不怕揭丑，整个行业我们今年一季度行业收入增长基本上处于停滞，甚至包括中国移动收入增长已经出现负增长”。

提速降费及携号转网的推出，将不可避免的导致三家运营商用户出现动态流动现象；从目前来看，提速降费对运营商的营收影响是比较大的，一来正如杨杰所言，人口红利正在消退，尤其是对联通而言，人口红利的顺风车几乎跟联通没什么关系，4G用户基数少，基站数量远不及中国移动（移动4G基站230万，联通100万），5G基建对三家运营商而言都是压力很大，业内人士曾分析运营商应该贷款建设5G。

随着5G套餐的推出，三家运营商的5G套餐价格基本保持一致，4G时代的低价优惠定向流量套餐不复存在，其中尤其以中国联通的各种低价套餐为甚；5G庞大的基建成本不再允许低价套餐的出现，5G时代再玩价格战，最起码目前再走低价路线，只会适得其反。