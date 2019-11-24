法官裁定高通涉嫌垄断，美官员则要求其认定高通合法

IT之家11月24日消息 据PhoneArena消息，今年5月，曾因苹果起诉三星案成名的法官高兰惠(Lucy Koh)做出了一项裁决，这项裁决有可能改变高通向手机制造商出售芯片的方式。高兰惠法官做出了有利于美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)、不利于芯片制造商的裁决——联邦贸易委员会认为高通的“没有许可就不给卖芯片”的政策是反竞争的。

除此之外，高通的其他行为也被认为是“不合法”的，其中就包括高通的专利授权方式。高通的专利费是根据手机的整体价格的百分比而不是芯片的实际价格来收取的。对此高通辩称，专利费的问题实际上是合同法的问题，这个问题不应该出现在审理反垄断案的法庭上。高通还表示，为知识付费（研发支出）并没有错。

不过，法官高兰惠及FTC对高通行为的认定遭到了高通、司法部、国防部和能源部的反对。

高兰惠在她的书面裁决中表示，“多年来，高通的专利许可行为扼杀了CDMA和高端LTE调制解调器市场的竞争，并损害了竞争对手、原始设备制造商和终端消费者”，高通并不接受法官的裁决，反手就对这一决定提起上诉，甚至还设法让美国第九巡回上诉法院暂缓裁决。

高通的这一行为意味着其可以暂时不受法官裁决的限制，直到能限制高通的法律条文都用完。PhoneArena认为高通如果没有一个合适的理由要求延期的话，那么其行为就是在浪费时间精力。

报道中称，在高兰惠法官公布她的决定之前，特朗普政府官员要求她不要对高通予以处罚。现在高通的案子还在进一步处理中，不过美政府担心，处罚高通会影响美国在技术及国家安全方面的领先地位。在美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)的“领导”下，美司法部驳斥了FTC的观点，称高通的商业行为没有任何反竞争行为。司法部、国防部和能源部也对上诉法院表示，不利于高通的裁决可能会影响到美国的军事及其能源和核基础设施。

PhoneArena强调，对特朗普政府来说，如果高通败诉，可能会对美国5G的推广造成影响。不过高通和司法部并没有给出解释，高兰惠法官的裁决是如何做到“威胁国家安全的”？