美方警告加拿大禁止使用华为5G设备，否则停止信息共享

IT之家11月24日消息 据路透社消息，美国正在全力打压华为的5G业务，除了本国全面禁止使用华为5G设备及网络以外，还要求包括加拿大在内的盟友禁止使用华为设备。

美国国家安全顾问罗伯特·奥布赖恩（Robert O'Brien）周六警告加拿大不要使用华为的5G设备，否则将不再允许加拿大与美国信息共享——“如果我们的盟友让‘特洛伊木马（华为5G网络）’进入该城市，那么我们的信息共享将受到影响”。

对于罗伯特·奥布赖恩的说法，加拿大国防部长哈吉特·萨杰（Harjit Sajjan）表示，“我们将会花点时间，以便能够适当的检查出所有潜在的威胁”。但是加拿大电信运营商则有不同的看法，运营商BCE Inc和Telus Corp认为禁止华为会影响5G网络的发展，并表示在渥太华政府作出最终决定之前，暂停其5G发展计划。

除此之外，早在今年7月份，在对待华为问题上，加拿大公共安全部长古德勒(Ralph Goodale)就给出了加方的立场——加拿大和英国一样，正在努力了解美国所谓的华为设备的安全威胁到底是什么。“美国高级官员不时发表评论，说（华为问题）可能在贸易谈判的背景下得到解决...所以我对美国的要求是，我们需要再次明确美国（对华为）的立场。”在美国对华为的立场没有明确表态之前，“我们已经得出结论，就华为做出具体决定将是错误的”，古德勒说道。