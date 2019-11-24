华为应用商店下架微软OneNote App，原因未知

IT之家11月24日消息 据IT之家网友反馈，微软OneNote App在华为应用商城已不可搜索，搜索不到该App。经核实，在三方安卓应用商店及苹果App Store搜索OneNote显示正常，在华为应用商店搜索OneNote则搜索不到，查询同开发者的其他App也找不到该款应用，目前微软OneNote App已被华为应用商店下架，原因未知。

除此之外，搜狗输入法也在华为应用商店下架，提示原因为搜狗输入法服务调整，暂不提供下载。