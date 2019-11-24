为让学生“远离手机”印尼绞尽脑汁：给学生发鸡，要按时喂食喂水

IT之家11月24日消息 据news18消息，为了让当地的中小学生能“远离手机”戒掉手机瘾从而好好学习，在距离印尼首都雅加达东南约150公里（95英里）处的万隆市政府制定了一项"让学生远离手机"的计划，向中小学生发放了2000只刚出生4天的小鸡，每只小鸡都挂着一个牌子，上面写着“请好好照顾我”，并要求必须早晚喂食喂水，以分散学生对手机的注意力。

报道中称，领到小鸡的学生必须担负起养鸡的责任，如果学校后院没有多余的空位安置小鸡，那么学生可以将小鸡带回家继续养。万隆市长Oded Muhammad Danial在周四举行的发鸡剪彩仪式上表示，“这更多的是一项纪律”。他表示，发鸡养鸡不仅仅是为了培养学生养成远离手机好好学习的习惯，更重要的是这项规定也是印尼总统佐科•维多多(Joko Widodo)发起的扩大学生教育的一部分。

除此之外，丹尼尔市（Danial）上个月也宣布了“小鸡项目”，但其表示还需要点时间和当地的养鸡场沟通协调等工作。据接受了这项活动的拉特纳萨里(Yayah Ratnasari)表示，她不仅同意这项计划，甚至还表示希望这个计划能鼓励她的大儿子成为一名养鸡专业户，“对他们来说，照顾小鸡比玩手机更有益”。当然，拉特纳萨里的小儿子拉比尔(Rabil)并不这么看，拉比尔认为“还是玩手机更有趣”。