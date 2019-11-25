俞敏洪谈德国教育实验：小时候好好玩比拼命学成绩更好

IT之家11月25日消息 据老板联播消息，11月24日，新东方董事长俞敏洪在迈格尔8周年讲座上表示，德国在二次大战后曾进行过教育实验，一部分让孩子从小就学习，另一部分人让孩子小时候好好玩。结果从小玩的孩子成绩五年级就后来居上，长大后有两个特征，有创造力以及心理健康。

俞敏洪表示，德国二战之后在教育观念上分成了两派人，其中一派人认为不能输在起跑线上，孩子从3岁开始就要学语言，学数学学各种各样的学科；但另外一派人坚决认为孩子小时候不能这么学，应该让他们拼命的去做充满想象力和创造力的事情，等到这些孩子该学的时候，比如说到了小学阶段再让他学。

基于此，这两派人各自搞了个实验，双方各拿50所幼儿园的学生做实验，其中一派人让这些孩子从3岁就开始拼命的学，在教室学数学、英语、德语、科学等各种孩子该学的东西，另一派这让些孩子3岁开始拼命的玩，当然也学习，是不成体系的学习，主要是玩。到6岁时孩子就开始上学了，上1年级。

那么这个实验的结果如何呢？俞敏洪称，“（1年级）这时候以玩耍为主的孩子学习成绩远不及开始就学习的孩子；到了2年级，双方差距缩小了一点，但是依然差的比较远；3年级开始双方的差距就明显的缩小；到了4年级的时候就完全持平；到了5年级的时候，那帮玩的孩子的水平就超过了不玩的孩子。等到高中的时候，那帮玩的孩子两个方面明显突出，一方面是创造力、想象力、灵活性，另一方面是身心健康（度很高），而那些从小被逼着学习的孩子或多或少出现了一些心理问题，这个实验奠定了德国当今教育的基础。”