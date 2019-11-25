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真香！特斯拉Cybertruck电动皮卡预订量增至18.7万

2019/11/25 7:51:07来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

11月25日消息，据外媒报道，自电动汽车制造商特斯拉发布其首款电动皮卡车Cybertruck两天来，该公司总共收到了18.7万辆订单，潜在收入达到16亿美元。

在特斯拉发布Cybertruck首日后，其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布，当天收到14.6万辆CyberTruck订单。第二天，特斯拉又收到4.1万辆订单，使总数达到18.7万辆。

在接受预定首日，42%客户选择双电机版CyberTruck，41%选择三电机版，17%选择单电机版。在最新预定更新中，马斯克证实，大多数买家依然选择双电机和三电机配置，而选择单电机基础版CyberTruck的买家相对较少。

通过简单统计，目前所有订单的潜在收入约为16亿美元。马斯克还提醒称，这些预购订单“没有任何广告，也没有付费代言”。

当然，不是每笔订单都会成功转化为交易。由于订金不高（100美元）且可退还，所以可能会有许多人退出。有些人只是预订了这款皮卡，以期可以提前得到汽车，或者仅仅是出于好奇。

特斯拉经常分享新车的预订数量，比如其Model 3，订金是CyberTruck的十倍(1000美元)，但这款车在发布一天内预订量达到18万辆。

尽管如此，特斯拉Cybertruck的预购速度仍然令人震惊。即使所有客户最终都选择退还订金，特斯拉也从他们那里获得了1870万美元短期贷款。

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关键词：特斯拉Cybertruck特斯拉电动皮卡

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