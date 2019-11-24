李楠评特斯拉Cybertruck：仍需打磨，要是打上SpaceX的牌子就好了

IT之家11月24日消息 特斯拉近日正式发布旗下新款“赛博朋克”风格的电动皮卡Cybertruck，其外观之独特以及火星登陆用车的噱头也十分吸引人。近日李楠也就特斯拉此次发布的新款电动卡车发表了自己的看法，一起来看一下。

李楠表示特斯拉的Cybertrunk兑现了未来，电车的理想形态不应该是现在汽油车的样子。

李楠认为电车的热管理还是偏弱，无法承受频繁的满功率加速。与此同时Cybertruck 采用如此激进的设计会带来一种基于某种亚文化体系的设计领先优势，同时Cybertruck至少让特斯拉成为了一个很潮和很酷的公司。Cybertruck外观自然也是不丑的，上了涂装会更好看。

最后李楠总结了自己对新款特斯拉Cybertruck的三点看法：

• 的确很多细节无修饰，但是还有三年。

• musk经历过量产地狱，这个设计应该有更好的量产性。

• 其实这辆车如果不打tesla品牌，而是spacex的cybertruck的话，其实就非常合理了。

据官方介绍，参数方面，Cybertruck车长231.7英寸（5.88米），车宽79.8英寸（2.03米），车高75.8英寸（1.93米），配备6个座椅。

性能方面，Cybertruck百公里加速2.9秒，支持250kW充电。提供单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版三种版本，拥有三种不同的电池续航里程，即250英里（400公里）、300英里（480公里）、500英里（800公里）。

具体的价格方面，三款可选车型版本在美国市场的定价分别为3.99万美元，约合人民币28万元；4.99万美元，约合人民币35万元；6.99万美元，约合人民币49万元。