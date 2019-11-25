特斯拉电动皮卡Cybertruck订单速破20万辆，交付时间已成挑战

11月25日消息，特斯拉CEO马斯克公开表示，特斯拉电动皮卡车Cybertruck订单达到20万辆。此前，马斯克曾在当地时间周日早些时候在社交媒体宣布电动皮卡车Cybertruck累计获得18.7万辆的订单，当时距离Cybertruck正式发布仅过了三天。不过，长达两年的交付时间，对于消费者的热情是一个巨大的挑战。

更早前，当地时间11月23日，马斯克就在推特上宣布Cybertruck的订单数量已经达到14.6万辆，其中42%为双电机版本，41%为三电机版本，还有17%订单为单电机版本。官网信息显示，三电机、双电机、单电机三个版本的价格分别为6.99万美元（约合49.2万元）、4.99万美元（约合35.1万元）和3.99万美元（约合28.1万元）。

特斯拉官网信息显示，目前Cybertruck三款车型的定金均为100美元，中国市场定金为1000人民币，不过中文官网尚未标注三款车型的中国市场售价。以此计算，Cybertruck已经给特斯拉带来了大约1870万美元的收入。

特斯拉所发布的电动皮卡共有3个版本，分别是单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版。单电机后轮驱动版的续航里程为250英里（402公里），从0加速到60英里（96.6公里）所需的时间为6.5秒。双电机全轮驱动版一次充满电之后的续航里程为300英里（482.8公里），从0加速到60英里所需的时间为4.5秒。三电机全轮驱动版的续航里程达到了500英里，也就是804.7公里，从0加速到60英里所需的时间也缩短到了2.9秒。

此外，特斯拉这三个版本的电动皮卡，都有全自动驾驶功能可供选择，配备这一功能需要额外加7000美元，消费者如果选择这一功能，Cybertruck的最高售价就可达到7.69万美元（约合54.1万元）。在发布会之后，特斯拉Cybertruck也已开始接受消费者的预订，3个版本都可预订。三电机后轮驱动版预计在2022年底开始生产，另外两个版本预计在2021年第开始生产。

这对于特斯拉来说也是一个挑战。预订单突破20万辆，但是长达两年的的交付时间对消费者热情的持续性来说是一个考验。在2016年发布Model 3后，特斯拉在24小时内就收到了超过13万辆Model 3的订单，但是到2017年8月，有6万多订单被取消。