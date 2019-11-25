中国联通升级OSS2.0移网业务保障系统：一期投入936万，采购7套软件

来自联通官方信息显示，中国联通日前启动OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期工程，本工程需要采购7套应用软件，预算共计935.33万元（不含税）。

中国联通OSS2.0移网业务保障系统作为OSS2.0核心系统，承担着日常网络优化和分析等多项工作，发挥着重要的作用，但随着业务的发展，新网络和新业务不断涌现，目前系统亟需完善相关支撑能力，主要表现在业务感知能力缺少VoLTE指标采集，不能支持全面的用户上网感知评价、面向运维一线，在栅格化网络覆盖分析和报表等现有能力方面存在欠缺、不能全面支持目前的无线指标的分析与监控，高铁等无线网络质量的深入剖析手段不足等方面,集团拟开展本期工程建设以更好满足业务发展要求。

据了解，此次采购内容包括7套应用软件，分别包括：（1）新网络基础数据采集和指标统计应用软件升级改造；（2）基于MR的精准评估和优化应用软件；（3）新网络指标可视化呈现和移动APP支撑应用软件；（4）用户级一体化高铁优化支撑应用软件；（5）容量预测应用软件；（6）业务感知评估系统前台应用软件；（7）业务感知评估系统后台应用软件。

采购预算：（1）新网络基础数据采集和指标统计应用软件升级改造，采购预算为145.86万元（不含税）；（2）基于MR的精准评估和优化应用软件，采购预算为220万元（不含税）；（3）新网络指标可视化呈现和移动APP支撑应用软件，采购预算为70.25万元（不含税）；（4）用户级一体化高铁优化支撑应用软件，采购预算为148.72万元（不含税）；（5）容量预测应用软件，采购预算为50万元（不含税）；（6）业务感知评估系统前台应用软件，采购预算为210万元（不含税）；（7）业务感知评估系统后台应用软件，采购预算为90.5万元（不含税）。

公告显示，本项目划分7个标包，并允许投标人同时中标的最多标包数为7个,可兼投兼中。具体标包划分如下：

第一标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(新网络基础数据采集和指标统计应用软件升级改造) 招标范围为:新网络基础数据采集和指标统计应用软件升级改造。

第二标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(基于MR的精准评估和优化应用软件)招标范围为:基于MR的精准评估和优化应用软件。

第三标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(新网络指标可视化呈现和移动APP支撑应用软件)招标范围为:新网络指标可视化呈现和移动APP支撑应用软件。

第四标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(用户级一体化高铁优化支撑应用软件)招标范围为:用户级一体化高铁优化支撑应用软件。

第五标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(容量预测应用软件)招标范围为:容量预测应用软件。

第六标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(业务感知评估系统前台应用软件)招标范围为:业务感知评估系统前台应用软件。

第七标包：2019年中国联通OSS2.0移网业务保障系统升级改造一期(业务感知评估系统后台应用软件)招标范围为:业务感知评估系统后台应用软件。