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特斯拉电动皮卡Cybertruck将会有太阳能充电选项

2019/11/25 18:30:11来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

11月25日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉电动皮卡Cybertruck将会有太阳能充电选项。

另外，他还表示，通过太阳能充电，卡车每天的续航里程可增加15英里（约合24公里）。“折叠式太阳翼”还可以使卡车的续航里程每天增加30英里（约合48公里）到40英里（约合64公里）。同时，他还希望它能自动充电。

马斯克的推特粉丝们都很喜欢他提出的让Cybertruck自动充电的想法。一位推特用户甚至建议建立一个网站，帮助太阳能汽车找到最佳路线，以获得最佳的太阳能接收效果。

太阳能充电选项可能是特斯拉让其Cybertruck电动卡车成为更赚钱车型的好方法。特斯拉的客户通常会选择一些额外的功能，比如“全自动驾驶”功能或特定的颜色，来抬高价格。

上周，特斯拉正式发布其首款电动皮卡Cybertruck。这款皮卡带有科幻色彩，其材质与SpaceX的星际飞船所用的合金相同。

此外，Cybertruck配备有6个座椅和标准的自适应空气悬架，且配有不同的电池组和传动系统配置，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元）。这款电动皮卡有三个版本，分别是单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版。

如果一辆最大续航里程为500英里（约合805公里）的Cybertruck将成为一种可行的日常驾驶工具，那么再加上太阳能电池板，它将成为一种更加可持续的交通工具。

近几日，马斯克一直在社交媒体上更新着Cybertruck电动皮卡的预订情况。今日，他再次更新情况，表示预订量已达20万。

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关键词：特斯拉皮卡

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