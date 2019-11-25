雷军打卡茅台：称小米要向其学习

IT之家11月25日消息 马云、王健林、丁磊、刘强东等大佬之后，据新华社报道，11月23日，小米集团董事长兼首席执行官雷军首次到访茅台。在茅台集团党委书记、董事长李保芳，茅台集团党委副书记、总经理李静仁等人陪同下参观了茅台厂区。

雷军表示，茅台提升了国货的品牌价值和中国人对国货的自豪感，小米作为国货品牌要向茅台学习怎么打造民族品牌的匠心精神。同时，小米跟茅台一样，非常重视用户，重视“米粉”的口碑，就是跟用户心贴心，跟用户成为朋友。雷军还提到了品质控制，“今年我个人获得了全国质量奖的个人奖。小米要向茅台学习怎么样把质量做好，让所有消费者放心。”

李保芳表示，两家看似不相干的企业，在一起交流，特别有收获。“我们之间的合作可有两个方向：第一、市场数据掌握。茅台非常乐意和小米就此进行深度交流，把小米视作茅台未来的战略合作伙伴，帮助茅台加快实现工业化和信息化的‘两化’融合。其次，茅台也看重在合作过程中，能有机会去学小米的管理思维——就像他们做的自动化管理体系，能否借用这个理念，把茅台管得更好，这是非常重要的一件事。”李保芳说。

双方就深化未来合作进行了深度交流，相继表达了推动进一步战略合作的意愿。

据悉，小米旗下的“有品电商平台”已上线多款茅台集团的产品。