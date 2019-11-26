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研究预测：2024年超60%宽带套餐将提供100Mbps+网速服务

2019/11/26 7:56:06来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：骑士评论：

来自Ovum的最新研究报告称，消费者宽带仍然是固定服务捆绑中的基本驱动力，它既是固定产品，也是支持越来越多其他数字服务的管道。Ovum预测，在接下来的五年里，该领域将继续以3%的年复合增长率推动电信行业的收入增长，这在很大程度上是由于用户数量的持续增长（尽管增长在逐渐放缓）推动的。

在同一时期，用户的APRU增长将会非常小，但是下载速度则将继续呈指数级提升，这在一定程度上是由于对高带宽应用需求的增长，以及简单的市场竞争压力所致。Ovum表示，到2024年，所有速度低于100Mbps的资费都会下降，领先国家和地区的平均下载速度将超过400Mbps。在固定宽带用户层面，全球平均速度将超过250Mbps，不过这其中，中国的加权平均值很高，因为中国将拥有数千万的千兆用户。但是，从国家/地区层面来看，固定宽带的平均速度仍将为147Mbps，Ovum预测60%的国家/地区的平均速度将超过100Mbps。

图1：到2024年，超过60%的宽带套餐服务将提供100Mbps+服务。资料来源：Ovum消费者宽带用户和收入预测：2019-2024年。

Ovum消费者服务研究负责人Michael Philpott表示，如果要保持竞争力，宽带提供商需要通过持续投资新的接入技术，来为速率的快速提升做好准备。但是，与此同时，除非他们是在超发达和竞争激烈的市场中运营，否则并不会急于转向千兆服务。因为一般而言，消费者更关注整体质量，而不仅仅是速度。对于大多数消费者而言，可靠性、低延迟和高水平的客户服务，与速度是同等重要的。宽带服务提供商应该专注于优化所有这些领域。

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关键词：宽带

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