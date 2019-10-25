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贝索斯太空公司开建新火箭全尺寸整流罩原型：高22米

2019-10-25 14:34:10来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

10月25日消息，据外媒报道，亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)日前首次明确证实，其名下太空初创企业蓝色起源公司已经开始建造轨道运载火箭新格伦号（New Glenn）的首个全尺寸原型硬件，即大型有效载荷整流罩。

图：蓝色起源公司似乎已经开始建造新格伦号火箭首个原型硬件，这是其巨大有效载荷整流罩的剖视图

在国际宇航大会（IAC）上进行演示时，贝索斯播放了一段视频，几乎可以肯定这是其可重复使用火箭的首个全尺寸原型硬件。

在视频中，巨大的碳纤维材质有效载荷整流罩被移动到更大的固化炉内，这个固化炉位于蓝色起源公司佛罗里达州卡纳维拉尔角园区内。这提供了一个罕见的机会，让人们得以一睹该公司所谓的新格伦火箭工厂的内部情况。

新格伦号火箭的有效载荷整流罩直径达7米，高约22米，这令SpaceX和联合发射联盟公司(ULA)目前使用的5米高整流罩相形见绌。当这个有效载荷整流罩在2021年或2022年首次亮相时，它将成为地球上最大的消耗性整流罩。

除了有关整流罩的细节，蓝色起源公司还展示了最新的BE-4引擎。7个BE-4将为新格伦号火箭可重复使用的助推器提供动力，ULA也选择了BE-4为其Vulcan火箭助推器提供支持。

BE-4引擎能够产生大约249吨推力，蓝色起源公司正缓慢而坚定地推进其开发进度，最近该公司在位于德克萨斯州范霍恩的设施中对其进行了第一次全推力静态点火测试。

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关键词：贝索斯

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