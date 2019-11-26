云与开源：技术食物链的进化史

编者注：本文原作者Charles Fitzgerald是西雅图地区的天使投资人，主要关注企业平台和战略投资，曾在微软和VMware工作过。

Marc Andresseesssen的“软件正在吞噬世界”已经催生了一个完整的技术食物链，包括“开源正在吞噬软件”、“云正在吞噬开源”以及“多重云正在吞噬云”等一系列说法。

并不是每个人都对自己在食物链中的地位感到满意。谁不想成为顶级掠食者或关键物种呢？特别是，有一些人反对上面的顺位排序，坚持开源实际上是在“吞噬”云。

我不明白“开源吞噬云”的说法，但还是会经常听到。不可否认，“吞噬”并不是一个很精确的术语，它允许有不同的解释。尽管如此，试图理解开源的倡导者们是如何在这场竞赛中获得如此高分数的，很快就变得模糊不清，甚至形而上了。当然，云可能占据了大部分的收入，但这对开源来说是一场道德上的胜利。

公共云正在采用开源软件，并将其作为一种服务来操作。可以说，公共云是由开源提供动力的，但云似乎仍然是消耗资源的一方。从经济的角度来看，云似乎比围绕特定项目建立的公司更适合开源业务。如果你仔细观察，你会发现开源可以被看作是对这个星球上一些最大和最富有的公司非常慷慨的慈善捐赠。

我们的食物链二分法源于本质上完全不同的开源和云。开源爱好者和公司关注的是软件的特定部分以及制作方法。公共云则超越了软件，并在一个非常广阔的生存层面上运作，软件是服务的重要组成部分，而不是唯一的组成部分。

公共云将跨洋电缆、混凝土板、可靠的电子流、数百万个CPU、数兆字节的磁盘、大量的软件运行时间、合法的地位和提供24*7操作及支持的一大群人结合在一起，将所有的这些都集成到一个可交易的实用程序中，任何人只要有信用卡就可以访问该实用程序。软件开发人员常常没有意识到，云服务不仅仅是软件的一个实例，操作本身就是它的能力。

云价值的很大一部分与底层软件是正交的：它允许客户摆脱低价值/高复杂度的操作（这一属性同样适用于神圣的开源软件和有害的私有软件）。开源软件常常是偏向于复杂的，有时甚至是非常复杂的，这使得打包和交付服务变得更有吸引力。

来自云端的出乎意料的不对称竞争让开源公司感到困惑，他们必须正视这样一个事实：比任何人都更了解自己的软件竞争优势，并不是他们所希望的那道不可逾越的护城河。醒来后发现你的产品现在只是更广泛产品的一个特征而已，这一点也不好玩，但这就是软件的现状。声称开源正在吞噬云，就像那些声称自己在吞噬星巴克的咖啡豆农一样：它有意（或只是出于错觉）忽视了消费者购买的绝大多数东西。

关于开源赢得食物链竞赛的争论似乎可以归结为一种不断重复的断言：“在一天结束的时候，胜利是不可避免的，因为开源不证自明的光荣属性！”

我写这篇文章的灵感来自于一位年轻的IBM员工，他勇敢地为雇主夸张的论点辩护，即混合云“改变了云市场的一切”。没有多少IBM员工会去为他们的公司加油，尤其是在不上班的时候，所以我不得不为他的努力鼓掌（不管这项任务多么无望）。但他的论点只是简单地重复“开源将吞噬云”的咒语，本质上是一种对开源固有的正义感和优越性的信仰，而不考虑更广泛的客户问题、各自的价值主张、在价值链中的地位或潜在的经济学。

因此，在这篇文章中，我收集了来自四面八方的恶意攻击（并期望——实际上甚至是希望——同样地激怒开源纯粹主义者、开源但并非真正开源的改革者，以及本文中提到的每一家公司），以便更好地理解这场争论。（透露一下：在私有许可软件的鼎盛时期，我曾在微软工作，所以可能根本无法理解开源软件最基本的规则）。

AWS与开源

目前的争论主要集中在亚马逊和一些开源公司，它们就像是热带草原上的瞪羚，尤其是Elastic和MongoDB。尽管AWS一直以“客户告诉我们…”作为其消息传递的首选，但它正在提供自己的服务，这些服务是基于（Elastic）或与MongoDB兼容的流行开源项目，从而与那些同这些项目相关的相对成功的商业开源公司竞争。在Elastic的例子中，AWS慷慨地创建了一个新的开源发行版，其中的特性是Elastic作为专有软件保留下来的。

这些“猎物”的回应既有大胆挑衅的博客文章，也有疯狂的许可证工程，以阻碍AWS使用其表面上开源软件的能力。其他的一些公司，像Cockroach Labs和Redis Labs，也纷纷推出了自己的新许可证。这重新引发了一场关于开源存在主义和哲学的争论：它是关于言论自由的，还是也包括对关键项目贡献者的免费护城河的权利？最后，开源的权威人士似乎并不赞同“开放，除非是那些与我们竞争的人”的方法。

而且，让开源软件发挥作用的不只是AWS。谷歌和微软都有许多建立在开源软件上的服务（并且正在开源他们自己的一些软件）。他们的一些努力只是为了与AWS形成对比，AWS承担了新的开源反基督者的角色（这让前反基督者微软感到很有趣，同时，微软正通过与开源公司Databricks和Hashicorp等建立深度合作伙伴关系来创建服务）。

云的出现也迫使许多开源公司更加认真地对待自己的服务。Elastic和MongoDB都有运行在大型公共云上的成功云服务，在这些云服务中，他们有机会畅所欲言：即没有人比他们更擅长操作自己的软件。甚至有人认为，AWS的加入为这些公司的服务带来了好处。

但最根本的问题是，客户是更喜欢创建特定软件的OSS公司提供的“更好”个性化服务，还是来自公共云的“足够好”版本？公共云可能没有编写原始软件，但它们可以在全球范围内提供服务，再配备一个屏幕来管理你所有的服务。为所有服务提供一张账单，与补充服务更深入、更容易地进行集成，以及更低的客户获取成本。正如我之前所提出的，问题是“商业开源公司是否能够承受和/或值得承受公共云巨大的、具有破坏性的引力”。关于这个话题有很多严肃的讨论，有些人的文章甚至比我的还长。

“完全取代”

A16Z的Peter Levine认为我们在这个话题上有点过度紧张了：“我还认为，我们过度关注了来自公共云供应商的威胁。尽管这些供应商可能会托管开源项目，但迄今为止，据我所知，没有一家开源公司完全被云提供商取代。”

“完全取代”是一种委婉的说法，它终于引导我参与了这场讨论。与其关注目前在多重云的大草原上被追捕猎物的可能命运，继续与David Attenborough进行讨论，不如让我们看看记分牌，看看在一些开源和云之间的游戏中发生了什么。其他的游戏还没有结束，但是结果看起来越来越清晰。

事实上，一些最大的OSS公司最近已经失去了销售动力、相关性、估值和/或独立性。从它们身上咬痕的大小和形状判断，它看起来就像是新的顶端捕食者——云的杰作。

OSS的支持者赢得了这场食物链竞赛，他们需要对这些公司前景黯淡的原因做出解释，尤其是在软件公司繁荣时期以及股市创下历史新高之际。他们还没有被“完全取代”，但是值得关注的是Hadoop公司Pivotal的困境，以及直到最近才成为最大开源公司的Red Hat。

Hadoop工业综合体

不久前，Hadoop和它的商业旗手还是一件大事。Cloudera、HortonWorks和MapR总共筹集了超过15亿美元的资本（分别为10亿美元、2.48亿美元和2.8亿美元）。这包括英特尔在Cloudera上惊人的二次投资。

Cloudera和Hortonworks都通过IPO筹集了3.35亿美元。然而，令人失望的财务业绩迫使两家公司搬到了一起。今年早些时候，两家公司悄无声息地合并了，而它们的创始人则悄悄离开了公司。两家公司的总市值从宣布合并时的52亿美元降至本文撰写时的25亿美元左右。尽管如此，仍然是私人的MapR后来还是以废品的价格卖给了惠普，后者吹嘘说他们得到了“一个非常好的交易”。

Hadoop留下了一堆客户的眼泪，他们花了大笔资金建造“数据湖”，却难以成功部署和管理这些数据湖，更不用说在这些湖中寻找业务回报了。与此同时，大数据业务已经转向云计算，因为云计算既便宜又方便。正如Mathew Lodge所说：“具有讽刺意味的是，Cloudera没有云时代。”

另一种假设（也就是说，这并不是云吞噬开源）：Hadoop只是被夸大了。有人声称它将取代各种专注的、成熟的数据库技术，这是TAM的一个好故事，但Hadoop最终证明是所有数据交易的集大成者，却一事无成。把你有价值的数据扔到湖里也不是一个很好的比喻。Hadoop给我们的教训是，我们应该再次警惕那些关于“下一个大事件”的宏大技术承诺。

Pivotal

Pivotal是Pivotal Labs、SpringSource和Greenplum等收购项目的混合体，加上VMware对这些业务的投资，以及从头开始打造Cloud Foundry。Pivotal在2018年4月的IPO中以每股15美元的价格融资5.55亿美元。它的峰值是74亿美元，随后由于“销售执行”问题和“复杂的技术前景”而错过了几个季度。当它收到VMware的收购要约时，其市值已经跌至22.5亿美元。具有讽刺意味的是，Cloud Foundry最初是作为一种服务来设计的，但却发现自己陷入了向那些必须部署和管理自己服务的企业销售产品的复杂境地。相反，他们选择了云。

另一种假设是：Pivotal被“Dockernetes”也就是容器吞噬掉了，这当然也是开源的，所以云与公司短暂的上市没有任何关系。这种另类的故事得到了高级管理层的认可，他们本应销售云服务，却忙于销售咨询服务。

Red Hat

最后是Red Hat，它是开放源码的长期代言人。Red Hat是最初的（并且是很长一段时间）唯一的证据，证明你可以在开源网站上建立一个很好的业务，也是最成功的。然而，这一“模范”已经离开了我们的讨论，很快将成为IBM中间件博物馆的另一个注脚。为什么？因为云。

Red Hat拥有数十亿的收入、丰厚的利润、数十亿的银行存款、两位数的增长率，直到去年，Red Hat还拥有一只高速增长股票的估值。IBM斥资340亿美元收购了Red Hat，这是有史以来最大的软件收购案。我认为IBM支付过高（Watson可能帮助设定了价格），但Red Hat管理层和股东拿走了IBM的钱，这一事实突显出他们不相信该公司在云时代有未来。他们乐于以六个月前创下历史新高的股价脱身，这表明他们对恢复估值的能力信心不足，更不用说超越估值了。他们拿了现金，排除了参与Red Hat式复兴的可能性，这一复兴扭转了IBM持续的、不可阻挡的衰退（可能是一个明智的举动）。

正如我以前所说，Red Hat也有自己的挑战（在收购价格上，它找到了一个让IBM及其股东们手握大权的完美解决方案）。对于IBM来说，Red Hat可能看起来像一块宝石，但它们也有一个与云相关的问题。Red Hat是商业开源的典型代表，这是一个无关紧要的事实。Red Hat面临着一个非常传统的技术产业问题：代际淘汰。他们的大部分收入来自“基础设施相关产品”，即Red Hat Enterprise Linux（RHEL）服务器操作系统。随着计算从客户数据中心转移到公共云，RHEL并没有随之移动。你可能听说过云在Linux上运行。是的，只是没有在RHEL上运行。AWS、Azure和谷歌并不会为Linux支付Red Hat（如果需要的话，他们确实允许客户将RHEL作为客户操作系统运行，但是支付的理由变得越来越渺茫——如果超大规模的云不需要它，你为什么要这样做呢？）。随着Red Hat核心增长放缓，他们连续两个季度未达到华尔街的预期，这种不断萎缩的TAM终于在2018年开始出现问题，这被认为是成长型股票的问题，三分之一的估值正在消失就是明证。这些失误加上他们未来的可见度，可能促使Red Hat决定是时候给IBM打个电话了。

另一种假设是：Red Hat管理层告诉所有愿意倾听的人，他们有一个很好的云战略，他们环顾整个行业，看看可以与谁合作，以增强他们真正强大的云战略，并选择了IBM。

历史的终结

“成功是一个糟糕的老师”这句话被很多人认为是正确的，包括比尔·盖茨。当前的开源情况与微软在21世纪早期的情况惊人地相似。这家公司经营得很好，很享受现状。但随着开源软件和软件即服务（SaaS）撼动了这个舒适的世界，该公司拒绝做出改变，而是更喜欢以前的世界秩序。

对于云的兴起，一些开源软件的反应惊人地相似。当你认为有一个完美的模型时，它就会被颠覆。开源并不是软件历史的终结。关于历史终结的争论是非常令人不满的，尤其是对技术而言，因为他们几乎总是紧跟潮流。事实上，开源是一种脆弱的商业策略，依赖于项目和软件公司之间松散的关系，而不是一种商业模式。

正如微软和上一代软件开发人员最终不得不接受和拥抱变化一样，有些人成功了，有些人失败了，商业开源世界也是如此。在面对相反的证据时，坚持你认为的理想和永恒的模式不是一个好策略。要么适应，要么死亡。

开源是作为一种开发模型而存在的。很难想象有任何一种基础设施或开发人员软件不是开源的，但在相应的商业战略上还有很多工作要做。下一个伟大的开源努力可能是使多重云成为现实，至少对于关键的工作负载是这样。但是，新的关联业务模型必须将服务作为主要交付模型，并对云服务的特征——集成级别做出严肃的承诺。