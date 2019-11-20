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法拉第未来CEO毕福康：公司拥有业内最佳电力传动系统

2019/11/20 14:53:51来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

11月20日消息，据国外媒体报道，法拉第未来（Faraday Future，简称FF）首席执行官（CEO）毕福康（Carsten Breitfeld）表示，与保时捷、奥迪、宝马和奔驰相比，该公司拥有业内最好的电力传动系统。

毕福康表示，在功率密度和功率范围电池技术方面，法拉第未来有着现有最先进的技术。

今年9月，法拉第未来宣布任命毕福康博士为全球首席执行官（CEO），而贾跃亭辞去原CEO职务，转而出任首席产品和用户官（Chief Product & User Officer，简称CPUO）一职。

今年10月，法拉第未来官方宣布，贾跃亭正式申请个人破产重组，并成立由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托。

2017年，法拉第未来在拉斯维加斯发布了旗下首款量产电动车型FF 91。当地时间周二，该公司公布了FF 91的内饰图，称其为“第三个互联网生活空间”，并表示这款车中至少有11块屏幕。

此外，这款车是基于该公司的可变平台架构（VPA）打造的，代表了一种大胆的新型电动汽车，它结合了超级跑车的性能、精确的操控、超豪华乘用车的舒适性，以及独特的智能互联网功能。

该公司的目标是，2020年开始投产FF 91，然后在2022年推出FF 81车型。

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关键词：法拉第未来FF

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