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贾跃亭救星来了？菲亚特克莱斯勒接触FF，拟洽购其电动汽车技术

2019/11/26 15:26:30来源：TechWeb作者：小狐狸责编：懒猫评论：

11月26日消息，据国外媒体报道，菲亚特-克莱斯勒（FCA）正在与至少两家陷入困境的电动汽车初创公司进行技术收购谈判，其中包括法拉第未来（Faraday Future，简称FF）和赛力斯（Seres，前称为SF Motors）。

菲亚特-克莱斯勒希望利用这些电动汽车初创公司的电动汽车技术，来打造自己的电动汽车。

据了解该项目的一名前员工透露，法拉第未来用其电力传动技术对菲亚特-克莱斯勒的一辆汽车进行了改装，并在10月份进行了道路测试。

今年9月，该公司宣布任命毕福康（Carsten Breitfeld）为全球首席执行官（CEO），而贾跃亭辞去原CEO职务，转而出任首席产品和用户官（Chief Product & User Officer，简称CPUO）一职。

上周，毕福康表示，与保时捷、奥迪、宝马和奔驰相比，该公司拥有业内最好的电力传动系统。

今年10月，法拉第未来官方宣布，贾跃亭正式申请个人破产重组，并成立由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托。

目前，法拉第未来正努力筹集8.5亿美元资金，以便在明年年底前将其首款量产电动车型FF 91投入生产。该公司的目标是，2020年开始投产FF 91，2022年推出FF 81车型。

与此同时，据两名现任员工透露，赛力斯最近被要求在菲亚特-克莱斯勒的两辆车上安装其电力传动系统。

今年早些时候，赛力斯放弃了在美国推出电动SUV的计划，并解雇了至少90名员工。此后，该公司重新将重点放在销售其动力系统技术上，并在最近与比亚迪签署了一项协议，开发电机控制器等电力电子产品。

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关键词：贾跃亭

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