【IT之家开箱】荣耀V30 Pro图赏：魅眼全面屏加Matrix Camera相机矩阵

IT之家11月26日消息 今日，荣耀正式发布了荣耀V30系列旗舰产品，主打电影镜头和5G，将于12月12日首销，荣耀V30售价3299元起，荣耀V30 Pro售价3899元起。IT之家现已拿到荣耀V30 Pro魅海星蓝配色版本，并为大家拍摄了一组精美图赏，一起来看一下吧。

首先是全家福，荣耀V30 Pro的包装盒采用向下抽出式结构，包装内包含了手机本体、Type-C数据线、40W快充头、磨砂材质的塑料软壳、取卡针、使用说明以及保修卡。

荣耀V30 Pro拥有冰岛幻境、幻夜星河、魅海星蓝三种配色，重量为210g。

荣耀V30 Pro正面是一块6.57英寸的魅眼全面屏，20:9的比例，分辨率为2400x1080、LCD材质。这块屏幕支持DCI-P3色域，NTSC色域高达96%，并获得了莱茵低蓝光认证。

荣耀V30 Pro的前置镜头分别由一枚3200万超清镜头和一枚800万超广角镜头组成。支持人像虚化、前置超广角自拍、AI HDR+、自然美颜算法和人像超级夜景模式。

而后置镜头方面，荣耀V30 Pro采用了Matrix Camera相机矩阵设计，三枚镜头分别为SONY IMX600 RYYB 4000万像素超感光摄像头、1200万像素电影镜头和800万像素长焦镜头。

荣耀V30配备了侧边指纹识别按键，后壳为雾面磨砂材质，并采用3D玻璃工艺，手感不错。

配置方面，荣耀V30 Pro搭载麒麟990 5G版处理器，基于7nm+EUV制程工艺，拥有2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核。首次将5G Modem集成到SoC上，整个芯片晶体约103亿晶体管。拥有8+128GB、8+256GB两种存储规格，LPDDR4X的内存和UFS3.0闪存，双卡双待双VoLTE，4100mAh电池及40W快充。

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