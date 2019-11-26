内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy S11/S11e最新带壳渲染图曝光：展示更多细节

2019/11/26 18:44:29来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月26日消息 近日Slashleaks网站曝光了最新的三星Galaxy S11和三星Galaxy S11e手机的渲染图，展示了这两款手机的更多细节。

从最新的带壳渲染图可以看到，三星Galaxy S11手机将采用后置长方形摄像模组设计，一排为三个摄像头，另一排为摄像头、闪光灯还有传感器，目前还能不能确认摄像头的个数。前方采用了中置打孔屏的设计。

根据之前的报道，三星Galaxy S11将配备巨大的108MP摄像头传感器，能够拍摄8K @ 30fps的视频，另外三星还在开发许多新的相机功能，其中包括全新的导演视角，夜间超间隔拍摄，垂直全景和自定义滤镜等。近日三星Galaxy S11手机也现身GeekBench，单核跑分427分，多核跑分2326分（GeekBench 5.0基准）。

关于三星Galaxy S11e手机，外观方面与三星Galaxy S11类似，采用了中置打孔和后置长方形摄像模组设计。据此前消息，三星S11e后置三摄单闪，整体机身三围约为151.7 x 69.1x7.9（9.1，最厚处算上相机凸起）mm；指纹识别方面则继续使用声波指纹。硬件方面，配6GB运存及以上存储规格，辅以128GB/256GB UFS 3.0存储；处理器可能会采用骁龙865或三星Exynos 990。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy S11三星Galaxy S11e

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有