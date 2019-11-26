三星Galaxy S11/S11e最新带壳渲染图曝光：展示更多细节

IT之家11月26日消息 近日Slashleaks网站曝光了最新的三星Galaxy S11和三星Galaxy S11e手机的渲染图，展示了这两款手机的更多细节。

从最新的带壳渲染图可以看到，三星Galaxy S11手机将采用后置长方形摄像模组设计，一排为三个摄像头，另一排为摄像头、闪光灯还有传感器，目前还能不能确认摄像头的个数。前方采用了中置打孔屏的设计。

根据之前的报道，三星Galaxy S11将配备巨大的108MP摄像头传感器，能够拍摄8K @ 30fps的视频，另外三星还在开发许多新的相机功能，其中包括全新的导演视角，夜间超间隔拍摄，垂直全景和自定义滤镜等。近日三星Galaxy S11手机也现身GeekBench，单核跑分427分，多核跑分2326分（GeekBench 5.0基准）。

关于三星Galaxy S11e手机，外观方面与三星Galaxy S11类似，采用了中置打孔和后置长方形摄像模组设计。据此前消息，三星S11e后置三摄单闪，整体机身三围约为151.7 x 69.1x7.9（9.1，最厚处算上相机凸起）mm；指纹识别方面则继续使用声波指纹。硬件方面，配6GB运存及以上存储规格，辅以128GB/256GB UFS 3.0存储；处理器可能会采用骁龙865或三星Exynos 990。