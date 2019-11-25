内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

特斯拉皮卡的防弹玻璃，为什么会被小钢球砸碎

2019/11/25 21:55:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月25日消息 上周五，特斯拉正式发布了旗下首款电动皮卡Cybertruck，除了该车颇为硬核的造型引发网络热议之外，发布会钢球砸破玻璃的“翻车”一幕更是成为网友的谈资。

实际上，在马斯克的助手将钢球砸向防弹车玻璃之前，特斯拉已经演示了从3米多高落下的钢球砸向玻璃的场景，玻璃当时毫发无损，为什么钢球两次砸向车玻璃却导致玻璃破碎呢？

对此，美国东南路易斯安纳大学的物理学家Rhett Allain在外媒《连线》发表的一篇博文或许揭开了其中的原因。据环球科学援引该报道称，Allain经过分别估算，发现砸碎玻璃的这一掷，动量是14.1；而钢球从高空落下时，动量更大（15.7）。即使考虑到估算过程中的误差，自由落体的钢球对玻璃的冲击力，至少应该与掷向玻璃的钢球相当。

Allain指出，造成不同结果的关键区别，在于两种情况下玻璃安装方式的差异。小球自由落体时，玻璃是被8只夹具固定住的。这种固定方式不是完全刚性的，允许玻璃在受到冲击时出现一定的位移。但当同样的玻璃被镶嵌在车门中，玻璃被牢牢固定住，位移的空间远远小于前者。

因此，被嵌在车窗中的玻璃位移更短，因此受到的作用力更大。虽然无法准确计算两者作用力的差距，但Allain做了一个简单的假设：被夹具固定的玻璃受到冲击时，位移为1厘米；嵌在车窗里的玻璃位移2毫米。这时，后者受到的冲击力，是前者的5倍之多，因此破裂的可能性也就大大增加了。

值得一提的是，事后马斯克为了挽回颜面，放出了其在私下进行的钢球测试，结果很成功，玻璃并没有碎。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有