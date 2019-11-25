特斯拉皮卡的防弹玻璃，为什么会被小钢球砸碎

IT之家11月25日消息 上周五，特斯拉正式发布了旗下首款电动皮卡Cybertruck，除了该车颇为硬核的造型引发网络热议之外，发布会钢球砸破玻璃的“翻车”一幕更是成为网友的谈资。

实际上，在马斯克的助手将钢球砸向防弹车玻璃之前，特斯拉已经演示了从3米多高落下的钢球砸向玻璃的场景，玻璃当时毫发无损，为什么钢球两次砸向车玻璃却导致玻璃破碎呢？

对此，美国东南路易斯安纳大学的物理学家Rhett Allain在外媒《连线》发表的一篇博文或许揭开了其中的原因。据环球科学援引该报道称，Allain经过分别估算，发现砸碎玻璃的这一掷，动量是14.1；而钢球从高空落下时，动量更大（15.7）。即使考虑到估算过程中的误差，自由落体的钢球对玻璃的冲击力，至少应该与掷向玻璃的钢球相当。

Allain指出，造成不同结果的关键区别，在于两种情况下玻璃安装方式的差异。小球自由落体时，玻璃是被8只夹具固定住的。这种固定方式不是完全刚性的，允许玻璃在受到冲击时出现一定的位移。但当同样的玻璃被镶嵌在车门中，玻璃被牢牢固定住，位移的空间远远小于前者。

因此，被嵌在车窗中的玻璃位移更短，因此受到的作用力更大。虽然无法准确计算两者作用力的差距，但Allain做了一个简单的假设：被夹具固定的玻璃受到冲击时，位移为1厘米；嵌在车窗里的玻璃位移2毫米。这时，后者受到的冲击力，是前者的5倍之多，因此破裂的可能性也就大大增加了。

值得一提的是，事后马斯克为了挽回颜面，放出了其在私下进行的钢球测试，结果很成功，玻璃并没有碎。