电动皮卡Cybertruck预定量速破20万，特斯拉股价上涨4%

11月26日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在Twitter上发帖称，其电动皮卡车Cybertruck的预定量已达20万辆，这个利好消息促使特斯拉股价周一上涨了4%。

据马斯克介绍，这款皮卡车将使用与火箭相同的不锈钢制造，基础版定价在3.99万美元。在上周的演示中，Cybertruck的“装甲玻璃”窗户在测试中破碎，以至于未能给华尔街留下深刻印象。分析师认为，认为Cybertruck造型过于古怪，可能无法切实撼动传统的皮卡市场，只能占据特斯拉与马斯克粉丝的小众市场。上周五，其股价下跌了6%。

然而，特斯拉在发布会后立即开始接受预定，并允许潜在买家通过存入可全额退款的100美元订金来预订皮卡。这款皮卡车吸引了大量用户预定，该公司股价周一开始上涨。

三年前，特斯拉在接受Model 3预订的第一周就收到了32.5万份订单，而Cybertruck的初始预定量表明，人们对这款皮卡车的期待可以与Model 3相媲美。

当然，并不是所有订单最终都能转化为销售，因为许多订单最终可能会被取消，并将资金退还给客户。特斯拉计划在2021年末左右开始生产CyberTruck。

美国皮卡市场是世界上利润最高的汽车市场之一，由福特、通用汽车和菲亚特-克莱斯勒主导。技术评论家马奎斯·布朗利称Cybertruck是“科技世界的颠覆者”，并表示特斯拉要进入皮卡市场，就必须脱颖而出。

从吹捧Cybertruck的功能到挖苦福特的F-150皮卡，马斯克自发布会以来一直在推特上狂热地推动销售。他在推文中称：“Cybertruck是比F-150更好，比保时捷911更快的电动皮卡。”