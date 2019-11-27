光线路系统：通往100Tbps的道路

来自Ovum的最新研究报告称，传输、光线放大和ROADM交换技术的进步，使得更多的波长可以通过光纤系统进行传输。增加的传输波长使得每对光纤的总传输量更大，从而提高了网络的经济效益。当今的行业传输标准是扩展的C波段中传输96个波长。

目前，行业正在评估“Super C波段”和C+L波段解决方案的价值和优点。更高波长的系统为100Tbps传输的发展铺平了道路。网络运营商一直在寻求实现每种解决方案的最低成本。Super C和C+L波段需要技术生态系统的发展来支持。一旦Super C波段和C+L实现了批量生产，电信运营商将能够从较低的每比特系统成本中获益。

从历史上的80个波长到今天的96个波长标准

从2000年代中期开始，每对光纤传输80个波长一直是长期以来的历史标准。此后，行业利用扩展的C波段将每对光纤传输的波长增加至96个。

图1：通过利用现有可行波段来提高系统容量。

资料来源：https://www.itu.int/rec/T-REC-G.694.1-201202-I/en

扩展的C波段提供了低成本的系统传输能力提升

与传统的C波段传输80个波长相比，扩展的C波段最多可支持96个波长，从而使每对光纤的带宽提高了20%。例如，波长为100Gbps时，传输带宽从8Tbps增加到9.6Tbps。扩展的C波段运行利用了传统的C波段光线路系统，从而以最小的线路系统增量成本实现了带宽提升。

Super C和C+L波段可进一步扩展容量

光传输演进的下一步将是利用Super C和L波段。超宽的C波段上可以传输120个波长，而使用C+L，则可以再增加L波段上的96个波长。Super C和C+L都需要技术生态系统的发展来支持扩大的波段范围。传输激光器、放大器和ROADM中的开关元件都需要进行升级来支持扩展的波段。

Super C将需要可调谐激光器和调制器在更大的Super C波段范围内运行。激光输出功率将需要在扩展的波长范围内保持平缓。Super C波段放大器还需要在整个波段范围内增益变化最小的情况下在Super C范围内运行工作。行业已经考虑使用新的掺杂元素来在Super C范围内实现放大器增益的运行。硅上液晶（LCOS）是如今ROADM中采用的波长选择开关（WSS）技术。为了实现Super C的波长交换，必须提高波长分辨率来精确地调整和控制更多的波长。

Super L波段是常规L波段的超宽版本，能够基于50GHz标准信道间隔提供96个以上的信道。迄今为止，L频段一直非常小众，并且尚未达到普遍采用的实用技术地位。Super C和Super C+L都是典型的技术——经济生态系统市场发展陷入困境。要使系统具有成本效益，就需要大批量生产，但是电信运营商只有在看到有吸引力的经济效益后才会进行购买。

Ovum传输与路由组件研究负责人Ian Redpath表示，点燃这个市场的催化剂很可能是电信运营商、企业或者其他光纤资源非常受限的企业。那些缺乏光纤的企业和组织，在最大限度地利用他们稀少的光纤提升传输带宽上将非常有动力。这些企业和组织将承受低出货量的早期市场设备成本，这些成本总体而言将比采购额外的光纤对便宜。市场发展势头将由此建立，从而使Super C和C+L生态系统有望发展为批量出货市场。

行业关注的焦点是每个波长传输更高的速度。通过利用所有在经济上可行的频谱波段，网络运营商可以在每对光纤中部署更多波长，从而降低每比特系统的总体成本。