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中国移动董事长杨杰：运营商这几年干的确实挺辛苦

2019/11/25 6:32:11来源：C114中国通信网作者：岳明责编：懒猫评论：

日前，由《英才》杂志主办的“第十九届中国年度管理大会”在北京举行，此次大会的主题为：市场决定未来。中国移动通信集团有限公司董事长杨杰出席并演讲。

杨杰表示，在通信产业工作这么多年，他的感受是“酸甜苦辣”。

首先是甜，信息技术改变了人们的生活方式、生产方式、工作方式甚至是思维方式，改变了人类的进程，杨杰对身处于这样一个时代，身处于这样一个行业，选择这个行业感到很荣幸。

但为什么又说苦呢？这几年运营商干的确实挺辛苦，市场化程度也非常高，三家运营商全是上市公司，遵守上市公司的规则，同时要想响应国家提速降费等等改革的要求，今年是连续第5年提出降费，降费对运营商的收入确实有影响，但是我们最终是要提高企业的竞争力，降的是社会总成本，有利于国家经济社会的发展。

其实，从三大运营商的财报中，我们就能发现其中的端倪。从业务收入来看，三大运营商在前三季度均出现了小幅下滑；净利润方面，只有体量较小的中国联通一家实现增长，中国移动和中国电信则出现了下滑。中国移动更是同比大幅下降了13.9%！

杨杰发言中指出，经济发展到了新的阶段，过去的人口红利、资源红利基本上已经都差不多了，现在必须转型升级。在他看来，4G更多的是对生活方面、消费方面带来了很多新的变化，比如说共享经济、滴滴打车、电子商务，还有移动支付等，带来很多的变化。

杨杰表示，大家对4G已经有切身的感受，5G的改变会更大。当然5G更多的是改变经济社会，改变我们的传统产业，4G更多的是2C，5G可能更多的是2B。

“我希望通过我们的努力使得5G能够成为社会信息流动的主动脉，因为信息已经成为基础设施，5G首先要成为信息流动的主动脉。第二要成为产业转型升级的加速器，对我们各个方面，特别是对实体经济影响会非常大，为社会注入新动力。第三是构建数字经济的新基石，5G为代表的信息技术的族群会构成数字经济的新的基础设施。”杨杰表示，“甜酸苦辣、喜怒哀乐是人之常态，春夏秋冬、一年四季是自然规律，但是我相信明天会更好。”

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关键词：中国移动

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