华为MatePad Pro送出60万个专属WPS会员礼包（附领取办法）

IT之家11月27日消息 在11月25日的华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东正式发布了华为平板MatePad Pro。

在发布会上，华为MatePad Pro宣布首发WPS的四个大功能，分别是思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片。

华为MatePad Pro搭载WPS全新版本（12.0版本及以上），幻灯片AI智能美化排版，强大思维导图插件，可帮你轻松梳理思考逻辑，办公更专业高效，可直接使用手写笔写画，还能直接添加语音备注，解放双手，省时省事。

华为MatePad Pro还将赠送出60万个WPS专属会员礼包，有效期时间为2019年12月1日到2020年2月28日，包括30+超好用的办公特权免费使用：

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华为MatePad Pro拥有90%屏占比与4.9mm等距微边框，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为平板MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

华为MatePad Pro配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。