华为Mate 30 Pro登陆阿联酋：限量发售，送一系列福利

IT之家11月27日消息 华为最近宣布，尽管全球供货有限，但该公司仍售出了700万部Mate 30系列手机。Mate 30 Pro此前已经在新加坡、西班牙和菲律宾开卖，但渠道相当有限，现在该机已登陆阿拉伯联合酋长国市场，华为刚刚确认该手机将于12月1日开始预购。

预购华为Mate 30 Pro的用户都将获得延长保修一年、屏幕保护膜、第一年内免费更换一次屏幕、上门维修服务、华为音乐6个月免费会员、每年200GB的华为移动云存储免费、智能保护壳和SuperCharge无线车载充电器等赠品，阿联酋购物中心、迪拜购物中心和米尔迪夫市中心的华为体验店会有该机的体验机。

阿联酋市场的Mate 30 Pro预装华为的EMUI 10系统，它使用了不同的开源代码，包括Android Open Source Project（AOSP），未预安装Google移动服务，用户将可以从手机中预装的HUAWEI AppGallery应用商店下载并安装应用。

华为Mate 30 Pro将在阿联酋市场限量发售，有黑色和太空银两种颜色版本，零售价为3599迪拉姆（约合人民币6884元），拥有256GB存储容量和8GB RAM。

除Mate 30 Pro外，所有现有的华为设备（包括在阿联酋已出售和正在出售的设备）均不受影响。这些设备将能够继续使用Google服务以及所需的更新。