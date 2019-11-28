谷歌Pixel 4天文摄影技术细节大披露：16秒内拍15帧图片

IT之家11月28日消息 谷歌早前正式发布最新款Pixel 4 / Pixel 4 XL，除了90Hz刷新率显示屏及全新的面部解锁和手势识别外，这款手机最注重的仍然是拍照，其所加入的Night Sight夜拍功能令人十分感兴趣。对此谷歌今日发布相关博文详细介绍了Pixel 4系列所加入的Night Sight夜拍功能，一起来看一下。

文章详细介绍了Pixel 4智能机的Night Sight功能及该项目初期所面临的技术挑战。谷歌工程师详细介绍了拍摄低光天空图像的各个要素，包括曝光时间、固定暗电流、以及像素等，这些要素都直接或间接影响在黑暗环境中完成场景构图、自动对焦、正确处理天空图像及最终成像。

曝光是手机暗光条件摄影所要面临的众多挑战之一。最终进入相机传感器的光线决定了图像的整体亮度，因而手机相机需要更长的曝光时间来获取更多的光线，不过这也容易使得夜空出现模糊或星轨。想象一下夜间马路上汽车尾灯在照片中留下的痕迹，摄影者无意中挪动一下相机就会立刻导致光线出现偏移，恒星的运动也会在图像上留下痕迹。

为了解决这一难题，谷歌Pixel团队通过采用在16秒曝光时间内拍摄15帧图像的方式解决了这一问题。帖子中还详细介绍了其它有趣的方面，例如为减轻热像素而做出的努力。

弱光环境摄影还有一种可能出现的问题就是小的亮点。团队通过借助机器学习和神经网络来识别图像中的天空，因此Pixel相机才得以对其进行更为精确的处理从而避免夜空过亮。

这样做的原因在于，过曝的夜空会导致照片看起来像是白天拍摄的，谷歌团队的做法很好地改善了图像的对比度，同时Pixel手机还可以通过“天空专用降噪”来减少图像颗粒度。

最后，Pixel团队还介绍了一些技术窍门，感兴趣的朋友可参考来提升Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4等设备的夜拍体验。