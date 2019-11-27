特斯拉行车记录仪助警方破获高速碰瓷案，获发奖章

IT之家11月27日消息 今年10月份，上海特斯拉车主公布的一段记录自己在沈海高速遭遇碰瓷事件的行车记录仪视频火了。据东方网报道，上海青浦警方关注到相关情况后立即调查核实，并于近日抓获了这个以高速碰瓷为手段实施诈骗的犯罪团伙，该犯罪团伙作已作案100余起，已查证80余起。

视频显示，10月21日，在沈海高速，一辆白色奥迪车，在减速行驶到特斯拉侧后方时，第一次降下车窗，向特斯拉投掷了不明物体，但没有打中，当时正好还有其他车超车。

随后奥迪车继续跟着特斯拉车，第二次降下车窗，向特斯拉车扔了不明物体，一帧一帧仔细看，能看到一块石头在路上弹跳。

趁着特斯拉想变道的时候，奥迪车也变道冲上来，试图碰撞。

让奥迪车意想不到的是，特斯拉的自动驾驶系统感应到了白车靠的太近，瞬间加速拉开了距离，及时避免了碰撞。

双方停车交涉之后，特斯拉车主以为自己的车真的碰到了对方，没想到对方趁特斯拉车主在车右边下车的时候，从左侧划了他的车，还说这就是两车碰擦的痕迹。在特斯拉车主表示“私了不可能，报警会全力配合”之后，奥迪车主就灰溜溜地走了。

值得一提的是，特斯拉官微称，上海市公安局青浦分局召开了“跨省系列高速碰瓷诈骗案”新闻发布会，宣布破获此案，并为特斯拉颁发了奖章。