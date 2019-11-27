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特斯拉批评者“倒戈”：美名嘴直言Model X“太赞了”

2019/11/27 6:40:33来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间11月27日消息，美国财经媒体名嘴吉姆-克莱默（Jim Cramer）周二表示，他准备购买特斯拉的Model X SUV，因为他的“妻子丽莎（Lisa）特别想要”。此前他曾多次向特斯拉及其CEO马斯克（Elon Musk）开炮。

“我放弃了。这辆车太他X赞了，”克莱默在一档节目上表示，“她想要Model X 。你不能阻止她。”

多年来，克拉默一直直言不讳地批评特斯拉CEO马斯克的种种失误。他曾称马斯克为当代的“马戏之王”，并对马斯克去年8月份的“资金到位”私有化推文进行过猛烈抨击。

克莱默试图避免抨击或推荐特斯拉股票，因特斯拉的拥护者和特斯拉在Twitter上的仇恨者对此产生了反击。特斯拉多空交战激烈，多头愿意掏出近60倍的12个月远期股票收益，而空头则押注该公司是华尔街上做空最多的股票之一。

克莱默在周一试驾特斯拉时称看好特斯拉。随后他在社交媒体上给马斯克发消息说：“试驾Model X，度过了一段奇妙的旅程，现在我妻子坚持要买！”

“我该怎么办，继续查看特斯拉的资产负债表吗？”克莱默说。“我家每个人都想要一辆。我放弃了。”

克莱默说，他本周末曾与特斯拉前任首席财务官一起，后者称“（特斯拉的）资产负债表有问题，但良好的驾车体验盖过了资产负债表的问题。”

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关键词：特斯拉Model X

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