涂装亮了：迪拜警方官宣特斯拉Cybertruck将加入官方警车队伍

IT之家11月28日消息 特斯拉官方早前正式发布一款造型奇特的纯电皮卡Cybertruck。外界对这款新车的造型褒贬不一，不过很显然迪拜警方似乎get到了这款新皮卡的亮点：迪拜警方今日通过推特正式官宣特斯拉Cybertruck将成为迪拜警方“豪华警车阵容”一员的消息，同时还附上一张迪拜Cybertruck警车涂装的照片，一起来看一下。

官方海报中的特斯拉Cybertruck警车侧面加入了颇具迪拜特色的白绿涂装，目前尚不清楚迪拜警方将购置多少辆Cybertruck，特斯拉方面也没有给出具体的交易细节。不过从迪拜警方整体的警车阵容来看，特斯拉Cybertruck售价完全没有可比性。

参数方面，Cybertruck车长231.7英寸（5.88米），车宽79.8英寸（2.03米），车高75.8英寸（1.93米），配备6个座椅。

性能方面，Cybertruck百公里加速2.9秒，支持250kW充电。提供单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版三种版本，拥有三种不同的电池续航里程，即250英里（400公里）、300英里（480公里）、500英里（800公里）。

价格方面，三款可选车型版本在美国市场的定价分别为3.99万美元，约合人民币28万元；4.99万美元，约合人民币35万元；6.99万美元，约合人民币49万元。