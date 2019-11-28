流水的游戏直播平台，铁打的腾讯爸爸

从早期的“千播大战”到如今的“虎鱼之争”，游戏直播领域虎牙、斗鱼两强争霸的局面已经持续一段时间。随着触手直播、B站的发力，以及快手、抖音等短视频平台的强势介入，游戏直播下半场依旧竞争激烈。

虎牙率先上市，打破了其与斗鱼你追我赶难分胜负的胶着局面。近日，两家平台相继发布三季度财报，从财务数据来看，虎牙已经处于上风。虽然斗鱼在月活用户和付费用户方面领先虎牙，但其盈利能力依然不足，运营利润至今为负。

两强之外，B站、快手和企鹅电竞直播也在积极布局游戏直播，且进展不错。这些平台背后都有腾讯的身影，作为非腾讯系的触手直播，也通过获得腾讯全量游戏版权，拿到进入游戏直播下半场的入场券。腾讯的死对头字节跳动据传正在自研游戏，发力游戏直播。

斗鱼VS虎牙虎牙暂居上风

斗鱼交出的三季度成绩单并不理想，虽然营收实现了同比81.3%的增长，但环比却出现下滑，下滑幅度为0.76%，运营亏损较上个季度扩大1897%。三季度正值暑期，斗鱼这样的表现有点出乎意料。

今年第一季度斗鱼首次实现盈利，但从财报数据来看，盈利的主要原因是利息收入以及外汇利得，运营利润为-4850万元。过去5个季度，斗鱼的运营利润一直为负，三季度运营亏损几乎回到去年同期水平，达到1.97亿元。

反观虎牙，其上市后业绩较为稳定，已经连续8个季度实现盈利，三季度营收同比增长77.4%，环比增长11%。截至11月27日收盘，斗鱼股价7.84美元，市值25.45亿美元；虎牙股价21.61美元，市值47.31亿美元，几乎相当于斗鱼的两倍。从营收、盈利和市值上看，虎牙均已超越斗鱼。

事实上，斗鱼在用户数据上是占据优势的，从过去5个季度来看，斗鱼的月活用户和付费用户都要好于虎牙，但更多的用户没能为斗鱼贡献更多的营收，付费率低仍是斗鱼面临的一大难题。

过去两年，斗鱼和虎牙对头部主播的争夺日趋白热化，流量红利消失后，二者在存量市场开始差异化竞争。虎牙开始扶持腰部主播，更多依靠公会，增强主播对平台的忠诚度，斗鱼仍依仗头部主播，但对头部主播的签约也变得更谨慎，不再高价续约冯提莫也是一个例证，开源节流成为斗鱼盈利的关键词。

今年三季度斗鱼宽带成本增幅明显收窄，斗鱼财务副总裁曹昊称，斗鱼正通过技术优化降低成本，今年10月和1月相比，其直播峰值的观看量上升了70%，但在云服务厂商的计费上只增加了18%。同时，斗鱼自建CDN和P2P的使用率开始提高，也让整体费用下降。

不再迷信大主播的斗鱼正在寻找新方向，挖掘新的用户增长潜力，并积极拓展海外市场，但具体成效体现在财务数据上，还需要时间。至少目前来看，虎牙已经领先，未来斗鱼能不能实现逆转还是未知数。

快手、B站、触手等第三极竞争加剧

直播对内容的依赖度很高，掌握了头部主播和游戏版权内容，就可以跻身前列，对于直播平台来说，很难形成自己的竞争壁垒。斗鱼、虎牙两强相争之时，外部威胁也在跟进。

7月15日，快手公布了其在游戏直播方面的相关数据，数据显示，快手站内游戏直播移动端日活跃用户超3500万，超过斗鱼、虎牙日活总和。

快手在游戏直播方面表现激进，除了拿下英雄联盟S9以及PCM大师赛的版权，还宣布引入不少于500个头部游戏内容创作者，投入价值10亿元的流量、资源、资金打造快手游戏主播在站外的影响力。仅今年上半年，快手游戏创作者们就发布了5亿条游戏相关内容，产生了100亿次点赞，产生了15亿次评论和1.2亿次分享。

与此同时，B站也在招揽电竞赛事版权，拿到了DOTA2 TI9、英雄联盟S9等一众赛事版权，甚至还组建了守望先锋、英雄联盟和绝地求生战队，来增添游戏内容。B站三季度财报显示，其直播和增值服务营收同比增长167%至4.525亿元。

11月27日，触手直播宣布与腾讯达成战略合作，获得腾讯全量游戏的衍生内容授权。据悉，双方还将共同开发基于腾讯游戏直播的广告产品，并从中进行分成。

据新京报消息，今年上半年，腾讯着手协调斗鱼、虎牙以及自家的企鹅电竞等平台建立直播内容、主播公会的管理体系，体系建立完成后，国内的其他平台要想获取体系内游戏直播、短视频的内容，需要向腾讯及相关游戏直播平台支付一定的版权费用，其中大部分为腾讯的游戏版权费用。此次触手直播拿到腾讯全量游戏版权也与该体系有关。有消息称，包括快手、B站等多家游戏直播平台均在洽谈腾讯游戏版权。

游戏直播进入下半场，直播版权成为关键入场券。今年初，腾讯起诉字节跳动旗下西瓜视频，就是因为后者在没有获得腾讯授权许可的情况下，直播了《王者荣耀》游戏内容。

但这并不能阻碍字节跳动做游戏直播的决心，西瓜视频在去年已经上线了游戏直播业务，并招募手游和端游的游戏主播，抖音也上线了游戏直播。有消息称，拿不到腾讯游戏版权的字节跳动已经开始组建团队自研游戏，而且不限于小游戏和休闲游戏，还包括自研重度游戏。

斗鱼、虎牙之外，B站、快手、触手以及腾讯自家的企鹅电竞等平台组成的游戏直播第三极的竞争越来越激烈，字节跳动能否成为搅局者，也值得期待。

流水的直播平台 铁打的腾讯爸爸

无论斗鱼、虎牙，还是快手、B站，都能看到腾讯的身影。作为国内游戏领域的老大，腾讯掌握着游戏版权和电竞赛事等上游资源，平台要做游戏直播都绕不开腾讯。

腾讯同时重金入股虎牙、斗鱼等头部直播平台，是斗鱼的第一大股东，为虎牙第二大股东，腾讯的举动将对游戏直播下半场的竞争格局产生重大影响。今年初就有消息称，腾讯有意整合斗鱼和虎牙。

据悉，今年3月，腾讯内部成立了游戏直播业务部，主要任务之一就是协调斗鱼、虎牙和企鹅电竞三家平台，意图平衡三家互挖主播的竞争，控制整体消耗。腾讯内部也曾小范围讨论过整合虎牙、斗鱼的可能性，但距离真正落地还为时尚早。

近日，这一传闻再度甚嚣尘上，斗鱼创始人兼CEO陈少杰在回答分析师提问时表示，“这取决于大股东腾讯的意愿，但目前没有任何确切消息。”

如今，虎牙、斗鱼已经率先上市，触手、快手、企鹅电竞等游戏直播第三极还在大展拳脚，游戏版权加剧了战争的激烈程度，进入下半场，游戏直播的战事可能才刚刚开始。