欧洲最高法院顾问：亚马逊必须检查商标侵权行为

北京时间11月29日早间消息，欧洲最高法院的一名顾问周四说，美国在线零售巨头亚马逊不应因存储第三方卖家的商标侵权商品承担责任，但应努力检查产品是否合法。

该顾问就亚马逊被美国化妆品公司Coty告上法庭的一案发表了这番见解。

这场纠纷是奢侈品公司为维护其排他性和品牌而发起的众多战役之一，而亚马逊和eBay等在线平台则与在线销售遏制行为作斗争。

这也引出了一个问题：在线平台对其网站上出售的产品或传输的内容究竟应该肩负多大责任？

欧洲法院（CJEU）总法律顾问曼努埃尔·坎波斯·桑切斯-博尔多纳（Manuel Campos Sanchez-Bordona）的意见是在涉及Coty德国子公司一案中提出的，他们以帮助第三方卖家存储Coty的Davidoff香水为由将亚马逊起诉到德国法院。

Coty认为这种做法侵犯了其商标权，而亚马逊应对存储商标侵权商品负责。德国法院随后向欧洲法院寻求指导。

坎波斯·桑切斯-博尔多纳表示，对商标侵权不知情的公司不必因为给第三方卖家存储此类产品负责。

但他表示，如果他们积极参与分销商品，并且像亚马逊那样运营，那就有责任检查平台上出售商品的合法性。

亚马逊通过一个名为“由亚马逊履行”的计划为第三方卖家存储和交付商品，这是其商业模式的关键特征之一。

坎波斯·桑切斯-博尔多纳说，该公司不能简单地免除责任，而是应该意识到，如果没有施加这种控制措施，它们就可以作为销售非法、假冒、被盗或不道德产品的渠道。

亚马逊表示，已采取措施打击其平台上的非法产品。

“亚马逊继续投入大量资金与我们商店中的不良行为者作斗争，并致力于将假冒产品降至零。法院已在此诉讼的前两个案例中裁定我们胜诉，我们现在正在等待欧洲法院的初步法律澄清。”

卢森堡的欧洲法院在大多数案件中都遵循这种无约束力的建议，他们通常会在接下来的两到四个月内做出裁决。

Coty没有立即对此置评。