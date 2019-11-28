亚马逊搞不定的杂货业

编者注：本文原作者Bastiane Huang是旧金山AI机器人初创公司Osaro的产品经理，她曾在Amazon Alexa工作过。

杂货是美国最大的零售细分市场，但其在线渗透率却很低：杂货销售中只有3%是在线销售，而电子产品的30.2%和服装的27.4%都得益于在线销售。那么出现这种现象的原因是什么呢？像亚马逊这样的在线零售巨头所依赖的那种仓库配送模型对于处理杂货十分不利。

我工作的公司提供支持机器学习的机器人技术，用于在仓库中拣货。因此，杂货所面临的挑战是我密切关注的主题。最近，我们在这方面进行了一些有趣的实验，英国在线食品杂货商Ocado尝试了一种全新的方法，甚至连亚马逊都未曾使用过。

亚马逊的跌跌撞撞

当亚马逊于2017年收购Whole Foods时，Costco、Target和Kroger的股价大跌。市场期望亚马逊能够改变杂货业，就像它改变了图书销售、零售、交付和许多其他产业一样。但是今天，在Whole Foods被收购两年多之后，杂货业还没有被“亚马逊化”。实际上，美国最大的杂货店沃尔玛刚刚报告说，其强大的杂货市场推动了在线销售量41%的增长。正如Whole Foods创始人John Mackey曾经暗示的那样，杂货确实有可能是亚马逊的滑铁卢？

亚马逊擅长提供运输速度快、价格低廉的多种产品。但是食物很容易腐烂，它们的价值会随着时间的流逝而降低。你不能储备大量食物以加快交货速度或实现更好的规模经济，因为这样食品会变质。

正是因为杂货的零散性，使它不能成为一个“赢家通吃”的市场。亚马逊不能像其在电子商务市场一般在杂货业独占鳌头。

Ocado模式

Ocado似乎比其他人更了解杂货的性质：它知道杂货业不会在全球占据主导地位。因此，它采取了大胆的行动，将其技术（从移动界面到自动化仓库）许可给其他杂货店。

Ocado最近将其端到端电子商务解决方案授权给了一些全球最大的杂货零售商，其中包括法国大型零售商Groupe Casino和加拿大连锁超市Sobeys。去年，Ocado与美国第二大综合零售商Kroger（仅次于沃尔玛）签署了一项重大协议，将利用Ocado的自动化技术建立多达20个配送中心。从杂货店公司向科技公司的过渡提高了其估值。

而与此相反的是，在收购了仓库机器人公司Kiva之后，亚马逊停止了对其他零售商的支持，并且不会与竞争对手共享Kiva机器人。亚马逊和Ocado都在技术和垂直整合上投入了大量资金，但是它们的战略却截然不同。

亚马逊希望吸引更多客户使用该平台，以进一步改善其成本结构，从而降低价格并吸引更多客户。这就是该公司最近免费提供Amazon Fresh，并计划在明年开设一个全新杂货品牌的原因。

另一方面，Ocado的首席执行官Tim Steiner表示，Ocado的定位是“帮助世界其他地区的零售商建立成功的电子商务业务”。为了成为零售商的最佳技术合作伙伴，Ocado积极投资机器人技术和人工智能。它最近在《Few Shot Learning》上发表了一篇文章，谈及一项新技术可以使机器识别杂货店中不断扩展和变化的SKU（每个商品的属性）。

虽然很难在杂货店中创造规模经济，但完全有可能利用网络效应并建立一个技术帝国。通过向其他零售商提供其技术，Ocado将拥有比世界上任何其他公司更多的食品处理数据和专业知识。然后，它可以将这种防御性竞争优势扩展到邻近市场，包括餐馆和农业。实际上，Ocado已经开始对垂直农场和机器人初创公司Karakuri进行投资，这可以使即食餐的组装自动化。

我们已经看到，硅谷科技巨头颠覆了一个又一个行业，从金融业到汽车业，而传统行业的参与者却在努力对此改变做出应对。Ocado的方法实际上可能有一线希望：传统零售商最终有了一种方式可以进行自我改造，并参与到这个颠覆性时代。