Ubuntu优麒麟桌面环境UKUI 3.0 Beta版将在今年底发布

IT之家11月29日消息 10月底在“Ubuntu 19.10发布派对”上，优麒麟社区负责人刘敏分享了《UKUI轻量级桌面环境》主题，开启了全新设计和开发的UKUI 3.0桌面环境。

在11月28日感恩节，优麒麟官方宣布，2019年 UKUI 3.0 Beta 版将年底发布。

感恩，2013年优麒麟成立，你在； 感恩，2014年麒麟助手、麒麟软件中心等本地化应用正式上线，你还在； 感恩，2016年 UKUI 桌面环境诞生，你依然在； 感恩，2018年 Kydroid 安卓兼容环境发布，你从未离开； 感恩，2019年 UKUI 3.0 beta 版将年底发布，你一直陪伴！ 感恩有你，优麒麟十四个正式版顺利发布； 感恩有你，优麒麟在国内外社区得到认可和支持。 未来路上，优麒麟与你携手并进，为全球 Linux 桌面用户带来非凡的系统体验！

UKUI是一个轻量级的Linux桌面环境，基于GTK和QT进行开发，在国内外得到广泛关注，已经默认使用在优麒麟开源操作系统上。

▲图自优麒麟官网

此前刘敏向大家介绍了UKUI 3.0的产品规划，全新的UKUI 3.0将秉承“友好易用，简单轻松”的设计理念，将为普通用户架起迈向Linux的桥梁。最后，刘敏还介绍了非常期待的安卓兼容，目前安卓兼容已在飞腾ARM平台投入使用，一起期待X86安卓兼容的到来，让Linux生态不再是你拒绝Linux的理由！

前不久Linux爱好者发布的统计数据显示，2019年度Ubuntu以37.5%的用户使用量，超过排名第二的Debian近1倍。今年是Ubuntu发布的第十五周年。