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大学生卖“吃鸡”外挂累计300余万元被判刑

2019/11/29 11:25:49来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月29日消息 据中新视频消息，上海一名在校大学生朱某，连同好友马某一起在网上售卖游戏《绝地求生》的外挂，从2018年5月至2019年3月期间，共累计销售金额达300余万元。近日，上海金山法院公开对该起案件进行了审理。

据了解，酷爱玩游戏的朱某无意间发现了名为“卡易信”的平台，而且有很多商家在上面交易游戏外挂。嗅到商机朱某和自己的好友马某一起，决定将此作为自己的创业项目。

搭建好平台后，朱某和马某通过平台联系到了上家获取外挂程序，并在自己的网站内销售绝地求生的四款游戏外挂，近一年的时间里一共成交了198556笔游戏外挂。

2019年3月上海市公安局金山分局网安支队对朱某等实施抓捕，4月金山区人民检察院对他们做出了批准逮捕的决定。直到被逮捕，朱某马某才认识到自己的行为是违法的，之前只以为“是违规，会封号，不知道违法的。”

朱某表示，“起初一笔外挂游戏大概盈利几毛钱，后来因为买的人多，我们就相当于是平台的供货方，平台会通过支付宝给我们结算，我自己总共获利五六万元。”

检察院审理后表示，朱某等售卖的这几款外挂均绕过了绝地求生的游戏保护机制，未经游戏授权获取了游戏数据，对游戏具有破坏性。金山区人民检察院第一检察官陈柏新表示，“被告人对行为的违法有认识，但对刑事违法性缺乏明确的认知，因此他们的主观恶性不是很大，所以我们对他提出建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以使用缓刑。”

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关键词：吃鸡外挂

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