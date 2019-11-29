DxOMark评2019年最佳手机相机，华为、小米双雄并立

IT之家11月29日消息 正值2019年尾声，今日专业评测机构DxOMark发布2019年最佳手机相机评选文章，DxOMark从综合表现、视频录制、变焦、超广角、夜间拍照等几个方面对多款2019年发布的机器进行回顾，一起来看一下。

在综合表现上，华为Mate30 Pro及小米CC9 Pro高配版本获得了“最佳全能选手”的称号。两款手机的总评分均位列DxOMark排行榜首位，两款手机成像质量都非常出色同时子项目的差距较小：其中华为Mate30 Pro的照片得分更高，DxOMark给出的评价是这款设备的噪点控制和伪像处理能力较强。而小米CC9 Pro的变焦性能和超广角表现更棒，同时视频录制能力要比华为Mate30 Pro强一些。

苹果iPhone 11 Pro Max仅次于华为Mate30 Pro及小米CC9 Pro高配版且iPhone 11 Pro Max被DxOMark评为最适合视频录制的手机。苹果iPhone 11 Pro Max的视频录制得分为102分，DxOMark称其视频录制能力“是同类产品中最好的。”。官方表示苹果iPhone 11 Pro Max视频拍摄的动态范围非常大，同时iPhone对于高光部分以及暗光部分的把控力十分出色。除此之外iPhone的色彩还原、细节还原以及防抖表现也非常给力。

小米CC9 Pro高配版除了综合能力强外还获颁了“最佳变焦能力”奖项。DxOMark认为小米CC9 Pro高配版的变焦操作能力最接近“真实相机”，同时其细节保留能力十分强悍，虽然在放大图像后仍存在伪像。除此之外DxOMark还“cue”到华为P30 Pro。



三星Note10+ 5G获颁“最佳超广角能力”奖项。DxOMark认为，虽然2019年出现了不少带有超广角镜头的手机，但三星Note10+ 5G的超广角表现是最好的，此外苹果iPhone 11 Pro Max也很不错。

华为Mate30 Pro获颁“夜拍最强设备”。DxOMark认为华为Mate30 Pro的夜拍表现最好，华为Mate30 Pro采用了1/1.7英寸Quad-Bayer主传感器以及多帧合成技术和更棒的算法，华为Mate 30 Pro在DxOMark的夜拍测试中获得了61分，这也是目前夜拍项目最高的分数，而华为P30 Pro也“丝毫不虚”。